Relevo familiar en Antolin: Emma Antolín relevará a su hermana María Helena en la Vicepresidencia a partir de enero

Antolin ha anunciado este viernes el nombramiento de Emma Antolín Granet como nueva Vicepresidenta de la compañía con efectos desde el 1 de enero de 2024 en sustitución de su hermana María Helena Antolín Raybaud, quien seguirá vinculada a la empresa a través de su participación en distintos órganos de decisión de la familia.

El Consejo de Administración de Antolin subraya el trabajo, compromiso y contribución de María Helena a lo largo de todos estos años.

Las prioridades de Emma Antolín estarán enfocadas en apoyar la transformación estratégica de la compañía con una especial atención en todo lo relativo al gobierno corporativo y sostenibilidad. "Asumo la Vicepresidencia de Antolin con la ambición de preservar y proyectar al futuro el legado recibido y seguir contribuyendo a reforzar nuestro liderazgo en la industria de componentes del automóvil. Tras más de setenta años de historia, aspiramos a consolidarnos como un referente de innovación permanente, de apuesta por la calidad y la excelencia, de talento de nuestros equipos y de un firme compromiso con la sostenibilidad. No quiero dejar de agradecer a María Helena su dedicación y compromiso, que han sido fundamentales para nuestro éxito", señala Emma Antolín.

Las hermanas Enma y María Helena Antolín son hijas de José Antolín, fundador junto a su hermano Avelino, de la compañía familiar.

María Helena Antolín ha indicado que "me siento muy orgullosa de haber sido parte de la transformación de la compañía y haber ayudado a su crecimiento hasta convertirla en uno de los grandes referentes en el sector. Ha sido un proyecto apasionante y, tal y como he hecho en los últimos 30 años, siempre estaré al servicio de esta compañía a la que espero seguir ayudando desde mis nuevas responsabilidades en el futuro, tal y como he trasladado a Ernesto Antolín y Emma Antolín".

Emma Antolín (Burgos, 1980) es miembro del Consejo de Administración de la compañía, así como de las Comisiones Delegadas de Auditoría, Nombramientos y Retribuciones, y de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo. Es Presidenta Ejecutiva de Injat Investment Office, el family office de su rama familiar. Con más de 14 años de experiencia en la compañía, en la actualidad compagina su actividad en Antolin con su dedicación académica en diversas escuelas de negocio. Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y Máster en Financial Management por el Instituto de Empresa, su formación se completa con diversos programas de la Universidad de Cambridge, Harvard Business School, INSEAD e IMD.

El nombramiento, contemplado en el marco del Protocolo Familiar, reafirma el inequívoco compromiso de la familia con el futuro de la compañía en el importante momento de transformación que vive la industria del automóvil.