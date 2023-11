Probamos el nuevo Porsche Cayenne, un SUV deportivo multiuso

Porsche lanza al mercado un nuevo Cayenne, un SUV grande que ofrece la máxima deportividad, más electrificado y tecnológico, que parte de 108.619 euros. Hemos probado las tres versiones cuyas entregas comienzan ahora.

El Cayenne fue el modelo con el que la marca Porsche logró sobrevivir a una complicada etapa financiera a finales de los años noventa. Tras la llegada del Boxster, la marca se mantuvo con dos modelos en el mercado, el citado Boxster y el 911. Pero con dos modelos muy deportivos de dos plazas y unas mil unidades al año en España, su continuidad como marca estaba en el aire.

Por ello, la compañía de Stuttgart comenzó a estudiar la viabilidad de un coche de este tipo, un SUV multiuso. Posteriormente, se inició el desarrollo de un modelo grande, de cinco plazas con nuevas posibilidades de utilización. En esta fase fue importante el circuito de Basella, en Lérida, donde se ha presentado ahora este nuevo modelo.

Y así llegó al mercado un coche muy importante como fue el Cayenne, un todoterreno de verdad. Porque ese fue el origen real del modelo, el de un coche muy campero, con marchas reductoras y bloqueos de diferencial, a lo que se sumaba una suspensión neumática de altura regulable. El resultado, un todoterreno, eso sí muy deportivo, en el catálogo de Porsche.

Una de las novedades importantes es su cuadro digital completo, por primera vez.

Con el paso de los años, los responsables de la marca se dieron cuenta que sus clientes lo que buscaban realmente no era un coche tan campero. Más bien querían un vehículo muy deportivo, dinámico, pero con cinco plazas, un buen maletero y la posibilidad de ir por un camino. Y de ahí que desde la segunda generación el modelo comenzara a perder sus sistemas todoterreno más complejos. Y así se convirtió en un SUV deportivo. Y con la tercera generación el Cayenne se hizo aún más dinámico y más electrificado.

Profunda renovación

Ahora la marca lanza una puesta al día de la tercera generación del Cayenne, que será la última con motores térmicos ya que el siguiente, previsto para 2027/2028, ya será solo eléctrico. Esta actualización aporta más electrificación, numerosos cambios estéticos y también un interior reformado. Empezando por este último, incluye el nuevo Porsche Driver Experience, un concepto de salpicadero en el que todo se centra en el conductor.

Cuenta con un cuadro de instrumentos de 12,6 pulgadas, configurable y de forma curvada, estrenado en el Taycan y que también emplea el nuevo Panamera. Una segunda pantalla en la consola central de 12,3 pulgadas. También incluye un gran head up display, aunque sin duda la novedad es una tercera pantalla, opcional, en el lado del acompañante. Es de 10,9 pulgadas, independiente de las otras dos y, aunque vaya encendida, el conductor nunca puede verla.

Se ofrecen las dos versiones de carrocería SUV y Coupé, pero esta última acumula el 70% de los pedidos.

Su volante también es nuevo, está basado en el 911 e incluye por primera vez selector de modos de conducción y otros botones que permiten gestionar casi todos los sistemas del vehículo solo desde el volante. Además la palanca del cambio automático se encuentra en el salpicadero, lo que deja espacio en la consola central para nuevos espacios portaobjetos y para el sistema de gestión del aire acondicionado. Este cuenta con unos mandos grandes y de fácil acceso, con botones, lo que garantiza un control óptimo sin perder de vista la carretera.

Puesta al día de la tercera generación

Este nuevo modelo que se presenta ahora es una actualización de la tercera generación, presentada en 2018. Respecto a su antecesor, aporta importantes cambios en los grupos propulsores pero también en su chasis, el diseño y en su equipamiento. Todos estos cambios se han realizado con el objetivo, no solo de mejorar el rendimiento en carretera y también en conducción fuera del asfalto, sino sobre todo en aportar lujo y confort para el uso diario.

Igual que el Cayenne a la venta hasta ahora, esta actualización se ofrece con las dos opciones de carrocería: la de tipo SUV y una variante Coupé que, asociada a las llantas de nuevo diseño y con medidas de hasta 22 pulgadas, proporcionan un aspecto exterior realmente impresionante. Estas variantes Coupé ya suponen cerca del 70% de las ventas del modelo en España. Además, los faros de LED son de serie mientras que los HD Matrix LED son opcionales.

También los sistemas de ayuda a la conducción han sido optimizados y ofrecen interesantes mejoras. Entre ellos destacar el limitador de velocidad activo y el asistente de giro. También el asistente en curvas para proporcionar una conducción más relajada cuando circulamos en atascos por autopistas o en las carreteras principales.

Nuevo chasis con PASM

Pero en Porsche lo más importante es el dinamismo. Aunque no se ha escatimado en detalles de confort y equipamiento, el nuevo modelo está dotado de serie de una suspensión de muelles de acero que incluye el Porsche Active Suspension Management (PASM). Los nuevos amortiguadores con tecnología de dos válvulas y por tanto de etapas separadas para compresión y extensión, permiten optimizar su respuesta en todas las situaciones de conducción. Y con ello hacen aún más ágil el vehículo alemán. Gracias al nuevo chasis, mejora el confort a baja velocidad, la agilidad en curva, el control del cabeceo y el de balanceo de la carrocería.

Los nuevos Cayenne híbridos incorporan de serie un cargador de 11 kW, frente al anterior de 7 kW.

Igualmente se ofrece como opción una suspensión neumática adaptativa con tecnología de dos cámaras y dos válvulas que proporciona una amortiguación suave. Permite estabilizar el vehículo y simplifica la conducción en carretera y también en conducción off-road. Esta suspensión reduce los movimientos de carrocería cuando se opta por una utilización más deportiva.

El nuevo Cayenne debuta con tres motores diferentes. El punto de partida es un V6 turbo de 3 litros que proporciona 353 caballos y 500 Nm. Es decir que es más potente y también más elástico, que la versión de acceso de su antecesor.

Cayenne S, el más potente por ahora

Como versión más potente en Europa se ofrece de momento el Cayenne S, con un motor V8 biturbo de cuatro litros desarrollado por Porsche que sustituye al anterior V6 empleado en el anterior Cayenne S. Proporciona 474 caballos, es decir 34 CV más que el anterior Cayenne S. Gracias a estos potentes motores, el Cayenne acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos mientras que el S, con su motor V8 rebaja en un segundo esta cifra hasta los 4,7 segundos. Y su hablamos de velocidad máxima, respectivamente son 254 y 273 bkm/h.

La otra opción mecánica disponible desde su lanzamiento es la del Cayenne e-Hybrid en el que encontramos el mismo motor de seis cilindros y 353 caballos del modelo de acceso, asociado con un motor eléctrico de 176 CV. Con ello su potencia combinada llega a los 470 caballos. Equipado con una batería de alta tensión que aumenta su capacidad total de 17,9 hasta 25,9 kWh, puede alcanzar una autonomía eléctrica de hasta 90 km según el ciclo WLTP. El nuevo cargador de abordo es de 11 kW de serie y permite acortar el tiempo de carga a menos de dos horas y media, pese a la mayor capacidad de la batería.

El reposicionamiento de la palanca de cambios en el salpicadero deja espacio libre para los mandos de la climatización.

La versión Turbo GT, que no se va a comercializar en la Unión Europea, está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en carretera y está disponible solo con la carrocería Coupé. Esta versión cuenta con todas las innovaciones de la gama. La potencia de su motor V8 biturbo alcanza los 659 caballos. Con esta mecánica el Turbo GT es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,0 segundos. En su lugar los europeos tendremos que conformarnos con el Turbo e-Hybrid, un híbrido enchufable de 739 caballos que incluye el pack opcional GT.

Al volante de las tres versiones

Con el nuevo Cayenne y las tres variantes hemos podido hacer una primera toma de contacto. Desde el primer momento se destacan todos los cambios, su posición de conducción mejorada y su dinamismo extremo. Como les decía al principio, el coche es cada vez más dinámico y menos todoterreno. Pero pese a ello no se renuncia a poder rodar fuera de carretera con total garantía.

Lo que ocurre es que con el nuevo, no hay que ser un experto de la conducción off-road. El conductor solo debe seleccionar el modo off-road y tras ello indicar al vehículo sobre qué terreno se va a circular. Con ello, el coche lo adapta todo y el conductor ya no tiene que subir o bajar la carrocería, como se hacía en la primera generación del Cayenne. Tampoco tendrá que seleccionar las marchas reductoras, que este Cayenne no tiene, o los bloqueos de diferencial, porque el bloqueo electrónico y el torque vectoring del coche, de serie, suple estos sistemas.

Es más deportivo, más dinámico en carretera y más confortable, pero sin renunciar al uso campero ocasional.

Como parte de nuestra primera toma de contacto con el Cayenne, la filial española ha reunido las seis versiones que marcan la historia del Cayenne y las hemos podido conducir todas. Hemos comprobado así la gran evolución de un modelo que es clave para la marca a nivel mundial. Desde el año 2002 cuando se lanzó el primero, se han vendido 1.250.000 Cayenne en todo el mundo. Fue un coche que se lanzó con el objetivo de vender 25.000 unidades anuales, pero de momento acumula más de 60.000 unidades cada año.

Porsche bate todos los récords

Este modelo es clave en la gama de Porsche, una marca cuyas ventas crecen como la espuma. Y es que tras las 300.000 unidades logradas en 2022, este 2023 se cerrará con cerca de 350.000 unidades, convirtiendo a Porsche en la más rentable del grupo Volkswagen. Una historia de éxito del Cayenne que se suma a la del legendario 911 con 60 años de vida.



Estos son los precios finales recomendados para España de las versiones que ahora comienzan sus entregas a clientes,

Porsche Cayenne, 353 CV, 108.619 euros.

Porsche Cayenne Coupé, 353 CV, 112.733 euros.

Porsche Cayenne S, 474 CV, 130.800 euros.

Porsche Cayenne S Coupé, 474 CV, 136.124 euros.

Porsche Cayenne e-hybrid, 470 CV, 112.507 euros.

Porsche Cayenne e.-hybrid Coupé, 470 CV, 115.532 euros.