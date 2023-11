Hyundai Tucson 2024. Así es la imagen renovada de este SUV superventas

Primeras imágenes oficiales del rediseñado SUV coreano cuya llegada a España está prevista para comienzos de 2024. El súper ventas conserva su imagen vanguardista, con modificaciones centradas sobre todo en su interior.

Hyundai ha publicado las primeras imágenes del Tucson renovado. Tres años después de su lanzamiento, a finales de 2020, el demandado SUV recibe su primera actualización, aunque de manera muy leve..., aunque no en su interior. Juega en la misma liga que los Peugeot 3008, Renault Austral o Volkswagen Tiguan, pero el modelo coreano logra imponerse en los primeros puestos de ventas.

El frontal evoluciona adoptando una parrilla más angulosa, en la que ahora van ocho áreas iluminadas en vez de diez, y un paragolpes diferente. A cada lado del logotipo central, sólo hay tres luces superpuestas a las cuatro del modelo actual. El contorno de los faros antiniebla se acentúa, mientras que el corte trapezoidal del escudo parece mucho más nítido.

Visto de perfil, el nuevo Tucson no presenta cambios. Es idéntico al de la versión anterior al rediseño. El fabricante precisa que las imágenes publicadas son las de una versión con distancia entre ejes ampliada en 15 cm, que se vende en Corea y Estados Unidos, que no estará disponible en nuestro mercado (a España solo llega el Tucson de batalla corta). De la parte trasera, de momento la marca no ha revelado ninguna imagen, aunque por la silueta de su perfil se intuye que la forma de la óptica no ha cambiado, con los dos colmillos en los extremos.

Un interior con muchos cambios

Un vistazo al interior nos permite ver que las diferencias aquí son mayores. El restyling del Hyundai Tucson 2024 beneficia principalmente al habitáculo del SUV, cuyo salpicadero ha sido completamente remodelado. Aparece un gran panel (dos pantallas contiguas) que reúne la instrumentación digital por un lado (12,3 pulgadas) y la pantalla táctil central (12,3 pulgadas) por el otro. Las salidas de aire ahora están integradas a media altura y separan el salpicadero en dos. En la parte inferior, una pantalla de 6,6 pulgadas común a la del Santa Fe acoge los mandos del aire acondicionado, pero también algunos accesos directos físicos para la radio o el sistema multimedia. El volante adopta un diseño más convencional de tres radios y la palanca del cambio de marchas está ahora colocada en la columna de la dirección, bajo el mando de los limpiaparabrisas. En la consola, entre los asientos, se ha colocado el cargador inalámbrico para el teléfono.

Arriba, imagen del nuevo interior del Hyundai Tucson. debajo, el actual. Las diferencias entre ambos se aprecian a simple vista.

En cuanto a motores, de momento Hyundai no ha confirmado nada al respecto. La oferta actual incluye motorizaciones de gasolina, diésel, híbrida e híbrida enchufable, con potencias que van de los 116 a los 265 CV.