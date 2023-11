Pocos y lentos: el 26% de los puntos de recarga instalados en España no están operativos

España tiene un serio problema con el despliegue de las infraestructuras de recarga pública de vehículos eléctricos. No obstante, hay que tener en cuenta que la burocracia aparejada a la instalación de este tipo de puntos se demora en algunos casos hasta dos años.

Y es que los resultados obtenidos en el tercer trimestre del Barómetro de la Electromovilidad confirman la lentitud de España en el desarrollo de la electromovilidad con respecto al resto de países europeos. Entre julio y septiembre se han instalado en España un total de 4.585 puntos de recarga. Ahora bien, casi la mitad de ellos están inoperativos, bien sea por encontrarse en mal estado, averiados o que aún no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica.

Así las cosas, España cuenta con un total de 34.049 puntos de recarga de acceso público. No obstante, el 26% de los puntos instalados no están operativos. Hasta septiembre, hay 25.180 puntos de recarga de acceso público instalados en España, y adicionalmente hay 8.869 que no están prestando servicio para la recarga de vehículos eléctricos.

Pese a todo, el aumento registrado en este periodo es insuficiente para alcanzar el objetivo marcado de 45.000 puntos de recarga de acceso público, necesarios para dar cobertura y necesarios para cumplir con el Fit for 55 en 2023 y los 300.000 en 2030.

Ahora bien, otro problema de la actual infraestructura pública de recarga es la potencia. Y es que el 74% de los puntos de recarga de acceso público totales son de baja potencia, lo cual implica un tiempo de recarga mínimo de tres horas. De hecho, tan solo el 26% de estos puntos corresponden a potencias superiores a 22 kW.

Entre julio y septiembre se han instalado 1.495 puntos de recarga entre 50 kW y 150 kW de potencia, un crecimiento muy superior al habitual de los trimestres anteriores. Este número representa el 62% del crecimiento del trimestre. En cuanto al número de puntos de recarga superiores a 150 kW, en el tercer trimestre han abierto 63 nuevos, siendo un crecimiento similar al del trimestre anterior, con una tasa de crecimiento inferior al 3%. El despliegue de puntos de recarga de al menos 150 kW es fundamental para que el vehículo eléctrico pueda ser empleado en trayectos de larga distancia por carretera, ya que permite tiempos de carga de entre 15 y 27 minutos.

Los puntos de recarga de más de 250 kW han aumentado en 52 unidades en el tercer trimestre de 2023, mejorando el dato del trimestre anterior, que fue de siete puntos nuevos. Aproximadamente el 85% de los puntos de recarga de acceso público de alta potencia responde a proyectos de fabricantes de automóviles. Las dificultades administrativas asociadas al desarrollo de estos proyectos son una de las barreras más importantes en la actualidad, aspecto que tiene paralizados muchos proyectos.

Las energéticas tienen inoperativos cuatro de cada diez puntos

El despliegue de la electromovilidad en España no avanza al mismo ritmo que los principales países europeos. Las principales energéticas del país tienen instalados un total de 17.436 puntos de recarga públicos. No obstante, el 40,5% de estos postes están inoperativos. Y es que las dificultades administrativas asociadas al desarrollo de estos proyectos son una de las barreras más importantes en la actualidad, aspecto que tiene paralizados muchos proyectos.

Por compañías, Iberdrola es la que más infraestructura pública tiene, con un total de 10.600 puntos, de los cuales el 47,1% están bloqueados. Semejante es el caso de Repsol. La compañía capitaneada por Antonio Brufau tiene instalados más de 1.700 puntos de recarga, de los que el 47% están inoperativos. Endesa es la segunda compañía con más puntos de recarga, con un total de 5.000, de los que tan solo el 25% no tienen acceso a la red. Asimismo, BP es la energética que tiene menos puntos inoperativos, tan solo el 12,5%, aunque es la que menos infraestructura tiene (ver gráfico).

El 40% de los puntos de las energéticas están bloqueados

Pocas ventas de electrificados

Con este panorama de la infraestructura de pública recarga otro problema es la penetración de los modelos electrificados. El indicador de vehículo electrificado señala que, a la velocidad actual, no se alcanzará este año el objetivo de 190.000 turismos electrificados necesarios para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones para 2030. En concreto, a cierre del tercer trimestre se han matriculado 79.733 unidades, por lo que apenas se superarán las 100.000 unidades a final de año.

Durante el tercer trimestre, el indicador de penetración del vehículo electrificado logra una valoración media de 19,9 puntos, lo que representa un aumento de 1 punto. Con esta puntuación, España se sitúa en el cuarto lugar por la cola en el ranking europeo, no consiguiendo avanzar a la misma velocidad que la media del resto de países de la UE, que mejora en 1,9 puntos. Nuevamente, Portugal destaca con una subida de 4,3 puntos, situándose ya cerca de países como Alemania. Países Bajos sigue destacando por su buena evolución, creciendo 3,8 puntos hasta situarse en los 66,1 puntos.

Respecto al contexto nacional, Navarra lidera el ranking con un total de 24,2 puntos sobre 100, seguida por Cataluña (21,8) y Castilla-La Mancha (21,4), todas ellas por encima de la media nacional, que aumenta 1 punto hasta situarse en los 18,4 puntos.

