Unas botas de fútbol con alma de Bugatti Chiron, se subastan ya

Bugatti y Adidas se han unido para crear una impresionante bota de fútbol de edición limitada: la Adidas X Crazyfast Bugatti. Solo se van a producir en una edición limitada de 99 pares, que hasta el 11 de noviembre puedes animarte a adquirir mediante subasta.

Rafael Leao y Karim Benzema las presentarán por vez primera este mes de noviembre. Hablamos una de las botas de fútbol más exclusivas del mundo, creadas por Adidas y Bugatti. Velocidad y ligereza, y detalles personalizados de la marca de coches de lujo en esta serie limitada de 99 pares, donde cobran protagonismo los adornos de diseño Bugatti.

Solo se adquieren por subasta

Las botas están disponibles exclusivamente a través de una subasta de criptomonedas, solo hasta el próximo sábado 11 de noviembre, aunque los usuarios pueden participar con monedas tradicionales a través del servicio MoonPay. Todos los ganadores recibirán una caja de zapatos digital exclusiva que podrán canjear, a partir del 13 de noviembre, a través de Adidas Collect por el par de botas físico.

Las nuevas y especiales botas de fútbol han sido fabricadas sobre la bota con cordones Adidas X Crazyfast, y Bugatti ha puesto su sello. Mientras que el corazón del Chiron 1 es su motor W16, el protagonismo de la bota X Crazyfast se centra en la innovadora tecnología de placa de suela Speedframe de adidas, que crea una estructura muy liviana, al tiempo que proporciona una placa rígida para una aceleración rápida.

Exclusivos detalles Bugatti para las botas de fútbol

Las Adidas X Crazyfast Bugatti equipan un forro especial y una monomalla transpirable de una sola capa, que aportan soporte y estabilidad para la parte media del pie. Esta estructura del material monomalla semitransparente de X Crazyfast se ofrece en color azul Bugatti Blue. inspirado en el color de los primeros Bugatti Grand Prix, lo que hará que las botas sean reconocibles a primera vista para los entusiastas de la marca.

Otros sellos característicos de esta edición especial son la insignia de Ettore Bugatti ubicada en los tres cuartos traseros de la bota, como guiño al fundador de la marca, así como la inscripción de dos frases en el lateral:"Impossible is Nothing" y "Create the Incomparable".