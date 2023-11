¿Se puede circular con la luna delantera rajada?

El sistema visual es de gran importancia a la hora de conducir. A través de él, se recibe toda la información posible del tráfico. Por lo que, si tiene alguna rotura o picado, esto se puede ver afectado.

Según el RACE, no hay indicado de forma específica en ninguna normativa española que no se puede conducir con una luna delantera rajada. Sin embargo, hay otras reglas que sí pueden estar relacionadas con el hecho de que el vehículo no está en perfecto estado o que la visibilidad no es la correcta.

Ahora bien, en el Reglamento General de Circulación, se especifica que "la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule…" y se está obligado a "mantener el campo necesario de visión". Así, realmente, no se debe circular en ningún caso con la luna delantera rajada.

Esto podría suponer una sanción económica de hasta 200 euros. Incluso, dependiendo de la gravedad del estado del parabrisas delantero, te pueden llegar a inmovilizar tu vehículo si supone un riesgo para la seguridad de los demás ocupantes de la vía.

Más allá de la cuestión económica, existen otras razones por las que no debes circular con un parabrisas roto o rajado:

Reduce la visibilidad, sobre todo si la raja o la rotura está frente al conductor.

Permite contener los objetos sueltos para que no salgan despedidos al exterior en caso de accidente, aunque siempre deberías llevar sujeta la carga en el interior del coche y, por supuesto, los pasajeros deben ir con el cinturón de seguridad puesto.

Ofrece más resistencia ante un impacto. Aunque en caso de un incidente es el chasis y el bastidor el que recibe gran parte del golpe, el hecho de que el parabrisas esté en buen estado también va a permitir que absorba algo del golpe.

Si vas a pasar la ITV con el parabrisas roto obtendrás un resultado desfavorable y no la pasarás hasta que no lo arregles o no lo sustituyas por uno nuevo.