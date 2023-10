Estos son los kilómetros que hay que hacer para amortizar un coche híbrido o uno eléctrico, según la OCU

Con una edad media del parque de 14 años, el coche que compremos ahora entrará de lleno en la etapa post-2035. Con esos 15.000 km anuales que señala el Instituto Nacional de Estadística como uso medio del coche privado, ¿qué tipo de coche compensa comprar? ¿Cuántos kilómetros tendríamos que hacer para amortizar un motor alternativo al motor de gasolina? La OCU nos saca de dudas.

Antes de 2035, momento en el que dejarán de venderse coches de gasolina y diésel, muchas son las alternativas que ahora se nos presentan en el momento de la comprar: los modelos de combustión de toda la vida, los híbridos no enchufables, los híbridos enchufables, los eléctricos puros, los combinados con gasolina y GLP…, hasta modelos de hidrógeno, aunque estos de momento son muy escasos.

La decisión es nuestra: elegir la tecnología que mejor se adapte a nuestras necesidades. Cada tipo de motor tiene sus ventajas o inconvenientes, más aspectos relativos a reponer energía (falta de surtidores, precio alto de los carburantes, la instalación de un punto de recarga para un eléctrico…). Todo ello habrá que valorarlo.

Valorar el coste por kilómetro

Aunque no es una práctica que los particulares solamos hacer en el momento de la compra, un buen ejercicio sería calcular en la medida de lo posible su coste por kilómetro y obtener así lo que nos va a costar de más el coche cada año, aunque es una tarea complicada. El coste por kilómetro de un automóvil a lo largo de su vida se calcula a partir de una serie de costes fijos, que no dependen del número de kilómetros recorridos (como son el coste de compra, seguros e impuestos) y unos costes variables, que sí dependen de lo que se use el vehículo (como son el mantenimiento o el combustible).

En este sentido, la OCU ha analizado el coste en carburantes o electricidad de cada tipo de motor y nos da las cifras de a partir de cuántos kilómetros recorridos se amortiza cada tecnología. Para hacer los cálculos, ha tenido en cuenta el coste en combustible cada 100.000 kilómetros teniendo en cuenta un consumo de un coche de tamaño y potencia medios.

Estos han sido los precios del carburante o de la electricidad que se han tomado como referencia.

• Gasolina: 1,63 euros por litro

• Diésel: 1,48 euros por litro

• GLP: 0,95 euros por litro

• Electricidad: 0,2 euros por kilovatio-hora (kWh)

La OCU matiza que en los modelos híbridos enchufables se ha estimado que el uso es un 70% con electricidad y un 30% con gasolina, y en los coches con motor bifuel gasolina-GLP, se ha supuesto un uso 100% con GLP.

¿Cuándo tardaremos en amortizar cada tipo de coche?

Tras valorar todo esto, el resultado es que, en general, con un uso normal para una persona que vaya a tener el coche durante más de 10 años, la tecnología más cara a largo plazo es la del motor de gasolina.

A partir de ahí, se calcula el coste y la amortización de las demás tecnologías. Las cifras las vemos aquí:

Gasolina: Coste de combustible cada 100.000 km: 12.250 euros.

Diésel: Diferencia de precio con el gasolina: +2.000 euros. Coste de combustible cada 100.000 km: 8.900 euros. Kms a partir de los que se amortiza el coste extra: 75.000 km.

Híbrido no enchufable: Diferencia de precio con el gasolina: +2.000 euros. Coste de combustible cada 100.000 km: 6.400 euros. Kms a partir de los que se amortiza el coste extra: 110.000 km.

Híbrido enchufable: Diferencia de precio con el gasolina: +4.000 euros. Coste de combustible cada 100.000 km: 4.000 euros. Kms a partir de los que se amortiza el coste extra: 70.000 km (25.000 km con plan Moves).

Eléctrico: Diferencia de precio con el gasolina: +7.000 euros. Coste de combustible cada 100.000 km: 4.000 euros. Kms a partir de los que se amortiza el coste extra: 85.000 km (30.000 km con plan Moves).

Bifuel gasolina+GLP: Diferencia de precio con el gasolina: +700 euros. Coste de combustible cada 100.000 km: 8.550 euros. Kms a partir de los que se amortiza el coste extra: 20.000.

Comparado con un coche gasolina…

Con las estimaciones de coste de adquisición y de consumo que hace la OCU, el híbrido es el que tarda más en amortizar, tras superar los 100.000 kilómetros, pero a cambio tienes un consumo casi de Diesel, muy bajo (que es perfecto para gastar poco en la gasolinera), aunque hayas tenido que invertir más en la compra.

La tecnología de motor que antes se amortiza es GLP, ya que apenas son necesarios 20.000 km para ello. Sin embargo, el principal inconveniente de esta opción es la poca oferta de modelos que hay; prácticamente solo modelos pequeños de las marcas Dacia y Renault.

Por otro lado, los vehículos con motor híbrido enchufable necesitan 70.000 km para amortizarse, mientras que los eléctricos compensan a partir de los 80.000 km, cifras que descienden hasta los 25.000 y 30.000 km, respectivamente, si se opta por las ayudas del plan Moves, y para que este precio sea competitivo es necesario disponer de un punto de carga en el domicilio, ya que si se usan cargadores públicos el precio se dispara.