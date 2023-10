Industria desestima las solicitudes de ayudas al Perte VEC de tres proyectos de Castilla y León

El Ministerio de Industria ha desestimado la solicitudes de tres empresas con actividad en Castilla y León para acceder a las ayudas del Perte VEC II. Se trata de Sumiriko Spain (Soria) Benteler (Palencia) y Ilunion Batteries (Valladolid)

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicó ayer un nuevo bloque de proyectos que se beneficiarán de ayudas a la producción de baterías del Perte del Vehículo Eléctrico, del que han quedado fuera cuatro solicitudes de fondos para proyectos que se iban a desarrollar en Castilla y León.

La más damnificada es Benteler, que había solicitado dos ayudas para desarrollar en Palencia la producción de una nueva placa refrigerante de baterías para vehículo eléctrico. En los dos casos, el Ministerio justifica la desestimación alegando que el plan de inversión no consiste en la realización de una actividad elegible.

Sumiriko Spain tampoco ha obtenido respuesta favorable a su solicitud para el desarrollo, industrialización e implantación de separadores de celdas de baterías para vehículo eléctrico en Soria ya que su proyecto no supera el criterio c) de elegibilidad comercial por no alcanzar el umbral de 3 puntos.

Ilunion Bateries tampoco recibirá ayudas para una planta para el proceso de reciclaje finalista de Baterías LFP en Valladolid ya que la actividad principal de la entidad solicitante no está entre las definidas en el Anexo I de la Orden ICT/736/2023, de 5 de julio. Además no supera criterio c) de elegibilidad comercial por no alcanzar el umbral de 3 puntos.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha dado luz verde a una nueva tanda de ayudas a proyectos de producción de baterías del vehículo eléctrico correspondiente al Perte VEC II. Se autoriza de manera provisional siete nuevas propuestas que suponen 87 millones de euros.