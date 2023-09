Toyota Yaris 2024, con nuevo motor de 130 CV y mejoras en equipamiento y conectividad, desde 22.400 euros

Toyota España lanza la gama 2024 del Toyota Yaris Electric Hybrid con una serie de mejoras y actualizaciones, incluyendo la nueva motorización 130H en el Premiere Edition y los acabados GR Sport.

Una de las principales novedades en la gama Toyota Yaris 2024 es la introducción de una nueva motorización híbrida eléctrica en la edición especial Premiere Edition y en los acabados GR Sport y GR Sport Plus. Se trata de la variante 130H, que incrementa la entrega de potencia de un 12% sobre la motorización actual de Toyota Yaris. La cifra de aceleración mejora, ya que recorta medio segundo el paso de 0 a 100 km/h (9,2 segundos), y también se ha reducido la cifra de 80 a 120 km/h (7,5 segundos).

El nuevo Toyota Yaris llega más conectado

En la nueva gama 2024 del Yaris el sistema Toyota Smart Connect pasa a estar de serie en toda la gama, ofreciendo la pantalla multimedia de 9 pulgadas en las versiones de acceso de gama. Las principales mejoras de esta versión de entrada de Toyota Smart Connect son la conexión inalámbrica a Apple CarPlay y Android Auto, y el mayor tamaño y resolución de la pantalla. No incorpora servicios remotos ni actualizaciones en la nube (OTA) para mapas y software. Para los acabados más altos, la pantalla multimedia es de 10,5 pulgadas.

Otra de las mejoras es la introducción del cuadro de mandos digital de 12,3 pulgadas que, como ya ocurre en elToyota Corolla, permite hasta 12 tipos de configuraciones diferentes. Podemos personalizarlo a nuestro gusto con hasta cuatro opciones: Smart, Casual, Sporty y Tough.

Asimismo, el nuevo Yaris amplia de serie la llave digital en los acabados más altos, para abrir y cerrar el vehículo en remoto a través de una app específica o bien usando el sistema de entrada sin llave.

Tres niveles de equipamiento para el Yaris 2024 130H

Tres son los niveles de equipamiento que se ofrecen en la gama del nuevo Yaris Electric Hybrid con la motorización 120H (Business Plus, Active Plus y Style) y tres más con el nuevo motor 130H (GR Sport, GR Sport Plus y Premiere Edition). El acabado más enfocado al cliente de flotas ( Business Plus) no recibe casi modificaciones a nivel de equipamiento. A nivel interior equipará el sistema multimedia Toyota Smart Connect de 9 pulgadas e incorpora dos tomas USB-C.

La versión de lanzamiento de la gama 2024 del Yaris, Premiere Edition, es el que cuenta con el equipamiento más alto y se ofrece con una personalización exclusiva (llantas de 17 pulgadas, ópticas delanteras y traseras LED y cristales traseros oscurecidos). Este acabado está disponible en dos colores bi-tono: Bi-tono Azul Neptuno (Exclusivo Premiere Edition) y Bi-tono Blanco Perlado. Cuenta con las últimas novedades de multimedia como cuadro de mandos digital de 12,3 pulgadas, Toyota Smart Connect+ de 10,5 pulgadas con navegación premium, mapas integrados y actualizaciones en la nube (OTA).

Todos los precios del Toyota Yaris 2024

Toyota España ya admite pedidos de la gama completa del nuevo Yaris 2024, con unos precios que arrancan en 22.400 euros (acabado Active Plus), con el descuento de la marca incluido, o por 150 euros al mes con Toyota Easy Plus, el programa de financiación y servicios añadidos que incluye 4 años de garantía y 4 años de mantenimiento.

Gasolina (etiqueta C)

S-Edition: 19.050 euros

Híbrido (etiqueta ECO)

Business Plus 120H: 24.850 euros

Active Plus 120H: 22.400 euros

Style 120H: 23.650 euros

GR Sport 130H: 24.150 euros

GR Sport Plus 130H: 25.900 euros

Premiere Edition 130H: 26.150 euros