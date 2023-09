Probamos el VW Golf 1.5 eTSI 150 CV, con hibridación ligera y etiqueta ECO

Turno para uno de los modelos con más renombre. Nuestro protagonista no depende de enchufes, pero sí aporta etiqueta ecológica gracias a la variante microhíbrida de 48 V de 150 CV de potencia.

Tengo que confesar que siempre he tenido debilidad por el VW Golf, un modelo icónico que ahora se encuentra en su octava generación. También he de decir que, con el paso de los años, el Golf (opinión personal) ha ido perdiendo fuerza; demasiado conservador en su línea, pero arriesgar con este modelo tan emblemático es complicado. De entre todas sus propuestas mecánicas hemos elegido la variante de hibridación ligera, de 48 voltios, porque, sin tener que depender de enchufes, luce la etiqueta medioambiental ECO. Su denominación comercial es eTSI.

Esta generación del VW Golf no cuenta con versión 100 por ciento eléctrica, como el Golf VII (e-Golf); para eso ya está el ID.3. Pero sí presume en la gama de variantes GTI de 300 CV y R TSI de 320 CV. Los demás miembros de la familia son los gasolina de 110, 130 y 245 CV y los diésel de 2 litros de 115 y de 150 CV.

Deportividad para el Golf, con el acabado R-Line

El VW Golf tiene una longitud de 4,28 metros, una anchura de 1,80 y una altura de 1,45 metros. Su batalla alcanza los 2,63 metros. Se ofrece con cuatro acabados, "Golf", "Life" y "Style", así como por una versión deportiva "R-Line", la que equipa nuestro modelo de pruebas, el acabado más deportivo y que le pega como anillo al dedo al Golf. Esta variante se caracteriza por sus llantas de aleación de 17 pulgadas, parachoques específicos "RLine", molduras del larguero inferior negras brillantes, un difusor en la parte trasera y asientos deportivos de gama alta con tapizado del asiento con apoyacabezas integrados. También incluye iluminación ambiental interior en 32 colores, tren de rodaje deportivo, dirección progresiva, selección del perfil de conducción, revestimiento interior negro del techo, pomo de la palanca de cambios de aluminio, volante multifunción de cuero perforado, costuras decorativas y de contraste específicas "R-Line", así como pedales y reposapiés de acero inoxidable. El tejido de serie en el interior es de color gris.

En el interior, el VW Golf ofrece amplitud suficiente para cinco personas; en esta configuración de asientos hay espacio para 380 litros de equipaje en el maletero. Si se abate el respaldo del asiento trasero, divisible de forma asimétrica, el volumen de carga aumenta hasta los 1.237 litros, con los asientos traseros abatidos. En comparación con el modelo anterior, la anchura de los hombros y el espacio para la cabeza se han mantenido prácticamente inalteradas.

Ofrece un sencillo cuadro de instrumentos con dos relojes para las revoluciones y el velocímetro, de 10 pulgadas. La pantalla táctil central es de 8,25 pulgadas (como opción se puede añadir la pantalla central de 10 pulgadas). Me ha costado adaptarme algo a su funcionamiento, pero después me ha resultado intuitiva y fácil.

Debajo de la pantalla, se ubican pulsadores para controlar la climatización y los modos de conducción (Eco, Comfort, Sport, Individual). Al seleccionarlos no aparece el nombre indicado en el cuadro de instrumentos, solo el icono del modo elegido.

Muy cómodo y suave de conducir

Agradable selector de marchas, muy cómodo, ubicado en medio de la consola central justo por debajo del botón de arranque. En este Golf con cambio de doble embrague (DSG), el cambio de marchas del conductor también se controla de forma puramente electrónica: se realiza mediante "Shift-by-wire".

El cambio de marchas de accionamiento electrónico permite que el pomo de la palanca de cambios sea mucho más pequeño y, por lo tanto, ahorre por un lado más espacio y sea más cómodo cambiar de marcha, por otro. Por ejemplo, gracias a Shift-by-wire, puede acoplarse la marcha atrás ya a bajas velocidades cuando se conduce hacia delante para facilitar las maniobras; el Golf solo cambiará de manera suave a "R" cuando la velocidad se adecúe. Esto significa que la electrónica evita un uso erróneo.

A través de la pantalla central podemos ajustar múltiples funciones, entre ellas ajustar la duración de la luz de bienvenida al arrancar o accionar la llave para entrar o salir del coche (se iluminan las manillas y el suelo).

Justo en el borde inferior de la pantalla central se ofrecen selectores para regular el volumen del audio y la temperatura. Debajo de la pantalla central se ubica un cargador inalámbrico.

Los asientos son muy cómodos, he encontrado de manera fácil la mejor postura de conducción. Me gustan los reposacabezas delanteros integrados. El portón del maletero no es apertura eléctrica y no cuenta con asidero para cerrarlo, aunque no resulta muy pesado. Maletero muy bien aprovechado, con ganchos porta bolsas.

En marcha, acelera con brío (su 0 a 100 km es de 8,5 segundos) y el cambio es suave y preciso. La marca anuncia un consumo medio homologado de 5,7 litros cada 100 km, aunque durante nuestra prueba de conducción por diferentes rutas hemos alcanzado los 7,0 litros, una cifra bastante moderada. En el cuadro de instrumentos aparece indicado cuando el coche se conduce por inercia y nos da avisos cuando circulamos sin las dos manos en el volante o cuando nos salimos del carril.

Ficha técnica VW Golf 1.5 TSI 150 CV

Motor: Gasolina. Delantero trasversal, 4 cilindros en línea

Potencia máxima: 150 CV / 110 kW

Par máximo: 250 Nm

Velocidad máxima: 224 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h: 8,5 segundos

Tracción: Delantera

Depósito de gasolina: 50 litros

Transmisión: Automática de 7 velocidades

Peso: 1.366 kg

Consumo combinado: 5,7 l/100 km

Longitud: 4,28 metros

Anchura: 1,80 metros

Altura: 1,45 metros

Distancia entre ejes: 2,63 metros

Volumen de maletero: desde 380 litros a 1.237 litros

Precio: desde 31.835 euros