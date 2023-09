Huelga histórica del motor en EEUU: arranca el parón en General Motors, Ford y Stellantis

El sindicato United Auto Workers (UAW), con 150.000 afiliados, ha anunciado pasada la medianoche que los trabajadores de tres plantas de General Motors, Ford y Stellantis (EEUU) han iniciado una huelga histórica tras no haberse alcanzado un acuerdo con las empresas.

Es la primera vez en la historia que las fábricas de los llamados Tres Grandes de Detroit, como se conoce a las tres compañías, se declaran en huelga de forma simultánea.

El sindicato y los tres grandes fabricantes de automóviles de Estados Unidos llevan desde julio negociando un nuevo convenio colectivo que debe regir sus relaciones laborales durante los próximos cuatro años. UAW inició las negociaciones con una petición de subidas salariales del 46% en cuatro años, la reducción de la jornada laboral a 32 horas, un regreso a las pensiones tradicionales y la sindicalización de los trabajadores de las fábricas de producción de baterías. También se han propuesto mejoras para jubilados y para la conciliación familiar.

"Por primera vez en nuestra historia, atacaremos a los tres 'tres grandes' a la vez; por primera vez en la historia, declararemos huelgas al mismo tiempo en las tres (compañías). Estamos usando una nueva estrategia, la huelga selectiva", ha señalado Shawn Fein, presidente del sindicato en una intervención transmitida en directo a través de Facebook Live.

