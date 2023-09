Por qué comprar desde ahora un coche Citroën va a ser más fácil

La gama de Citroën se rediseña para que sea más fácil de entender a la hora de elegir modelo. Menos acabados y mejores paquetes de opciones para simplificar el proceso de compra.

A partir de ahora, elegir y comprar un modelo Citroën será más fácil. La marca configura su gama con tres niveles de acabado por modelo, en lugar de los cinco actuales, ofreciendo cada uno de ellos y un máximo de cinco paquetes de opciones. Los tres niveles de acabado reciben el nombre de YOU, PLUS y MAX, reemplazando hasta los ahora conocidos Live, Feel, Feel Pack, Shine y Shine Pack.

Estos cambios dan respuesta a la petición de concesionarios y de clientes de hacer que las ofertas sean más claras, facilitando por tanto el proceso de compra. Simplificar la gama optimizará la producción y facilitará la gestión de stock, lo que repercutirá, asegura Citroën, en acortar los plazos de entrega y mejorar los precios de sus modelos.

Tres acabados, para ajustarse a cada bolsillo

El equipamiento de cada uno de los nuevos acabados varía, siento YOU el nivel básico, con, entre otros elementos, pantalla táctil de 10 pulgadas, suspensiones de cojín hidráulico progresivo o sensores de estacionamiento traseros. El nivel intermedio PLUS añade los asientos Citroën Advanced Comfort, una cámara de visión trasera y llantas de aluminio de 18 pulgadas. Y el nivel superior MAX agrega acceso sin llave y un sistema de navegación conectado, pantalla head-up o control de crucero adaptativo con función Stop & Go. También ofrece ventanas traseras tintadas o llantas de aleación de 18 pulgadas con corte de diamante.

Respecto a los paquetes de opciones disponibles, que son cinco por versión, estos se han creado para evitar, según la marca, que los clientes tengan que buscar y luego seleccionar entre las diferentes opciones disponibles la que mejor se adapte a su perfil. Por ejemplo, para los Citroën C4 y C4 X, hay un paquete para los clientes más tecnológicos que incluye carga inalámbrica, visión de 360° para maniobras de estacionamiento y asistencia a la conducción autónoma de nivel 2 con Highway Driver Assist. También un paquete para los conductores que viven en zonas de clima frío, que incluye asientos y volante calefaccionados.