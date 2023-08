Subasta Sotheby's Monterrey, desde un motor de 21.000 dólares a un Jaguar XKSS de 13 millones

La subasta de Sotheby`s de Monterrey ha centrado el panorama automovilístico mundial. Allí se han vendido más de dos centenares de coches, con uno destacado, el Jaguar XKSS de carreras que ha superado los 13 millones de dólares.

Toda la semana pasada la costa californiana, Peeble Beach o Monterrey, han sido el centro del automóvil a nivel mundial. Desde grandes coleccionistas hasta compradores de coches pasando por los grandes fabricantes de automóviles , como Lamborghini, Lamborghini o hasta Hispano Suiza, que han presentado allí sus modelos más novedosos. Todo el automóvil se vuelca cada año en California.

Sin duda la costa californiana es uno de los enclaves paradisíacos para los coleccionistas del automóvil. Los coches más exclusivos, los deportivos únicos que han ganado carreras o los coches de los que solo se han hecho unas pocas unidades están guardados en los garajes de Malibú, Santa Mónica o Peeble Beach. Y por ello, allí se reúnen cada año en el mes de agosto todos estos coleccionistas que quieren vender sus coches o que buscan alguna pieza nueva para su colección.

Subasta Sotheby's

Y un lugar perfecto para ello es la subasta de Sotheby's que cada año atrae a los mejores coleccionistas del mundo. Este año esta subasta ha sido impresionante y todavía se siguen subastando algunos vehículos realmente interesantes. Entre los que ya se han vendido sin duda destacar una buena colección de Ferrari, muy exclusivos, con precios de hasta 6 millones de euros. Pero sin duda el más interesante de todos, el más caro por ser más precisos, ha sido un Jaguar XKSS. Un modelo con un impresionante motor V12, un biplaza de competición por el que se han pagado más de 13 millones de dólares.

El Ferrari de Steve McQueen, un enamorado de los coches que lo mantuvo más de 20 años en sus manos.

La lista de vehículos Ferrari vendidos en Sotheby's este mes de agosto es muy larga y no les voy a aburrir con ella. Pero sin duda uno de los destacados es el 275 GTB que fue propiedad de Steve McQueen desde que salió de la fábrica y durante más de 20 años. Este Ferrari está en un estado como recién salido de fábrica y se han pagado 5.395.000 dólares. Aunque la guinda de los Ferrari en esta subasta californiana se la lleva un 410 Superamérica de 1959, con el que se ha superado la barrera de los 6 millones de dólares.

Otro de los ganadores en Monterrey, un Ferrari Superamerica de 1959 en perfecto estado.

También destacable un Ferrari Enzo, con muy pocos kilómetros en su marcador, por el que se han superado los 4 millones de dólares, casi lo mismo que por un F 40 de 1990, que ha llegado a los 3.300.000.

Chatarra Ferrari

Pero sin duda lo que más me ha llamado la atención de esta subasta de Sotheby's has sido los Ferrari que se han vendido en mal estado de conservación y que requieren un profundo trabajo de reconstrucción. Son los vehículos de la fundación "lost and found". Por ejemplo un 275 GTB de 1965, en bastante mal estado, ha llegado a 3.300.000 dólares. Un Ferrari 410 Superamérica para reparar de 1956, 2,8 millones de dólares, o un 250 GT de 1956 1,66 millones. Si a esto sumamos toda la cantidad de dinero que hay que gastar para reconstruirlos totalmente a su estado original, tendremos una muy buena inversión.

Estos son los restos, casi chatarra, del Ferrari 500 Mondial, vendidos por 1,8 millones.

En este caso de vehículos para restaurar sin duda la palma se la lleva un Ferrari 500 Mondial de 1954 en un estado absolutamente ruinoso del que no se puede sacar prácticamente nada. Por estos restos que ven en la foto se han pagado 1.875.000 dólares. Se ha pagado un dinero porque se trata de una unidad original de un vehículo muy importante en la historia de Ferrari y que, cuando esté reconstruido, valdrá muchos millones de dólares.

Pero no todo han sido Ferrari, lógicamente. También se han vendido muchos Porsche, porque es una marca muy buscada en Estados Unidos. Entre ellos sin duda el más destacable es un 935 de competición por el que se han pagado 1,6 millones de dólares. Un coche de 2019. Y también una unidad del Porsche Carrera GT, con su impresionante motor V10, que alcanzado el valor de 1.490.000 dólares. Y varios 911 Turbo de distintas generaciones, también muy buscados.

Este Porsche de carreras de 2019 ha alcanzado los 1,6 millones de dólares.

Mercedes, Porsche...

Pero había otros coches destacados importantes, como varios Mercedes 300 SL "ala de gaviota" en el entorno de 1,5 millones de dólares, un coche que siempre es muy buscado por los buenos coleccionistas. Una sorpresa han sido 2 unidades del Fiat V8 de 1953. Son dos coches muy distintos porque uno fue carrozado por Ghia y otro por Zagato. Cada una de ellas ha superado la barrera de los 2 millones de dólares, pero el más buscado ha sido el de Zagato, con 2,9 millones de dólares.

También McLaren ha tenido dos vehículos muy destacados en Monterrey, un MP1 de 2015 por el que se han pagado 2 millones de dólares y un Speedtail que ha llegado a los 2,3 millones de dólares. De este coche solo se hicieron 106 unidades, este es el 72 de la serie, y en su marcador solo tiene 177 millas. Es un coche de 2020.

El Bugatti 57 SC en un estado impecable de conservación llegó a los 5,3 millones.

Otro vehículo importante ha sido un Bugatti 57 SC por el que se han pagado 5,3 millones de dólares mientras que un Type 37 de carreras en perfecto estado, un coche de 1928, ha llegado a los 750.000 dólares.

También se han subastado varios vehículos de origen americano de los años 30, los famosos Packard, Duesemberg e incluso un Cadillac V16, por alguno de los cuales se ha superado la barrera de los 3 millones de dólares. Y también varios Rolls Royce de la época de precio más asequible.

Los Grupo B

Y como un guiño a Europa, en esta subasta de Sotheby's se han vendido algunos vehículos de rally europeos. Vehículos de homologación de los famosos grupo B de rally que se han podido adquirir en California. Entre ellos un Peugeot 205 Turbo 16 prácticamente nuevo, un Ford RS 200 o un Citröen BX 4TC. Alguno de ellos ha superado los 600.000 dólares en la subasta. También se han subastado un Lancia 037 Rallye o un Lancia Delta Integrale Evolucione. Todos ellos forman parte de la serie de 200 unidades que se obligaba en aquel entonces a construir para poder homologar un coche en el grupo B (el Delta Integrale ya era un grupo A).

Los coches de rallyes europeos han sido protagonistas. Peugeot 205 Turbo 16, Lancia 037, Ford RS200 o Citroen BX4 TC.

Y como dato anecdótico de esta subasta, sin duda destacar una mesa de salón con un motor Ferrari V 12 por la que se han pagado 56.000 dólares o un motor Porsche de competición de la Indy, un V8 supercharged de 800 caballos, por el que se han pagado más de 20.000 dáóares. Este también resulta ideal para poner una mesa en el salón. Bueno, ideal, si se tiene ese dinero para gastar en la mesa.