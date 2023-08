BMW 330e Touring, un interesante familiar, muy deportivo y "0 emisiones"

Probamos esta semana el BMW 330e Touring, el familiar premium más versátil por su carrocería y también por ser un híbrido enchufable que aporta la máxima deportividad a un vehículo "0 emisiones".

Sin duda la Serie 3 de BMW es una de las referencias en el mercado premium a nivel europeo y mundial. Es un vehículo que aporta una gran versatilidad de uso por su buen maletero y por su amplio portón trasero, pero sobre todo por su amplia oferta mecánica. Esta va desde los 150 caballos del básico con motor diesel hasta los 510 de la variante casi de carreras, el M3 Competition Touring. Pero también es un coche caro, como no podía ser de otra forma por su calidad y equipamiento, pero sobre todo por su dinamismo. Sus precios oscilan entre 49.000 y 124.000 euros, aunque en nuestro caso se queda en 62.500 euros.

Puesto de conducción muy tecnológico con dos grandes pantallas de 12,3 pulgadas y la central de 14,9".

Con la generación actualmente a la venta del Serie 3, BMW ha logrado un importante paso adelante en cuanto a tecnología, seguridad, y confort para sus ocupantes. A las versiones de carrocería berlina, descapotable o familiar, ya disponibles desde hace años, se incluyen opciones de motorización híbridas enchufables. Con ello, el coche aporta una posibilidad de uso diferente. La del usuario que busca conducir cada día en ciudad en modo eléctrico, pero sin renunciar a hacer viajes largos y, sobre todo, a ese toque deportivo máximo.

Dinamismo BMW

La versión que hemos probado en esta ocasión, el 330e Touring, aporta las ventajas propias de una versión con carrocería familiar. Es decir añade una mayor capacidad de carga y más versatilidad de uso, aunque en España estas variantes no tienen demasiado buen mercado. Pero es una opción muy válida por sus grandes posibilidades de utilización. Sobre todo para todos aquellos que quieren espacio sin tener que optar por un SUV. Aunque conviene destacar que esta variante PHEV pierde 90 litros de capacidad de maletero y se queda en 410 litros, una cifra limitada.

Además de su buen comportamiento en carretera, ofrece un estilo muy dinámico pese a su carrocería familiar.

Este 330e Touring es la adaptación de un concepto de vehículo que lleva muchos años en el mercado, el Serie 3 familiar, a lo que demanda el nuevo comprador de un vehículo del segmento premium. Es decir, un coche más ecológico, más electrificado, pero que no quiere renunciar a lo que representa un coche familiar para poder hacer viajes sin limitaciones. Y en este sentido, este modelo representa lo mejor de dos mundos, pero sin renunciar a la característica básica de BMW, la deportividad.

Tecnología

Sin duda una de las claves de este modelo es su avanzada tecnología. Este Serie 3 Touring dispone de un puesto de conducción muy enfocado hacia el conductor, en el que hay importantes cambios con respecto a la generación anterior. Ahora, incluye dos pantallas contiguas más grandes. La del cuadro de instrumentos es de 12,3 pulgadas, pero la de la zona central, con la que se manejan todos los sistemas del vehículo, es de 14,9 pulgadas. También hay importantes cambios en la zona central entre los dos asientos delanteros, con una nueva palanca de cambios, ahora un botón selector más pequeño.

La calidad percibida es magnífica y su confort de marcha, incluso rodando muy rápido es máximo.

Este modelo incorpora la tecnología más avanzada, con sistemas como el control de crucero adaptativo con función stop, el frenado de emergencia, el mantenimiento de carril y un largo etcétera. Elementos que están disponibles todos ellos de serie, aviso de colisión y de salida de carril o programador de velocidad, o como una opción en esta versión. Entre estos últimos, la detección de semáforos o el asistente de mantenimiento de carril.

Pero lo mejor es que todos estos sistemas, que ya tienen cada día más cantidad de coches, en el caso de este BMW funcionan a la perfección. Un detalle que me parece destacable es que en el cuadro de instrumentos tendremos el aviso de que llegamos a un cruce con un ceda el paso o un stop, y un aviso sonoro si no frenamos, por si no hemos visto la señal. Detalles así se agradecen.

Conectividad

Otro aspecto destacado es la combinación del sistema del navegador con la gestión del motor del vehículo para optimizar el consumo de carburante cuando circulamos en el modo híbrido. Gracias a la combinación de ambos se pueden lograr unas cifras de consumo bajas y con ello aumentar la autonomía eléctrica hasta el máximo.

La gran pantalla de la consola central se puede dividir en varias zonas, lo que facilita su gestión.

También han mejorado los sistemas de conectividad que proporciona el vehículo. El acceso y la gestión de nuestro móvil desde la pantalla del vehículo funciona muy bien, es muy sencillo emparejar nuestro smartphone. De esta forma se pueden gestionar de manera segura los diferentes sistemas.

Sin duda una de las claves de su avanzada tecnología es la incorporación de la mecánica híbrida enchufable. Este 330e PHEV aporta una potencia combinada de 292 caballos, que resulta perfecta y muy razonable para combinar dos formas mover un coche, por electricidad o gasolina. Por un lado un motor eléctrico de 109 caballos que mueve con bastante soltura el coche en un entorno más urbano o a velocidades más bajas.

La Serie 3 enchufable ofrece dos opciones, la más racional el 320e de 204 CV, y la más dinámica nuestro 330e de 294 CV.

Su motor de gasolina es el conocido propulsor de 184 caballos que mueve con soltura este modelo y que permite una conducción muy suave y razonable. Para dotarle de esa deportividad, tan necesaria en BMW, juega un importante papel el motor eléctrico. Con ello tenemos un vehículo que ofrece una muy buena agilidad de marcha gracias a la combinación de ambos. Esta se realiza antes de su caja de cambios, automática de ocho marchas, por lo que siempre podemos tener ambos funcionando a la vez para ofrecer el máximo de prestaciones hasta que se agota la batería.

Modos de conducción

Es un coche muy racional, que ofrece cuatro modos de conducción. Un modo eléctrico para un uso urbano con el menor consumo, una opción híbrida que adapta la utilización de los dos motores a las necesidades del tráfico. Si circulamos más lento siempre usará el eléctrico, cuando haya carga en la batería, mientras que al acelerar algo más combina ambos motores.

Las versiones híbridas enchufables pierden 90 litros de capacidad y se quedan en 410 litros, algo justo.

Pero por supuesto, como en todos los modelos de BMW, existe la opción del modo sport. En este caso tenemos la combinación de los dos motores para obtener la mejor respuesta y una aceleración máxima. Para esos momentos cuenta con esos 292 caballos y 420 Nm que mueven con gran agilidad este modelo, pese a su peso más elevado, de a. También encontramos un cuarto modo, el Hold, con el que lo que haremos será mantener el nivel de carga de la batería para cuando lleguemos a un ciudad donde sea necesario un uso "cero emisiones".

Dos opciones

La gama híbrida enchufable del BMW Serie 3 Touring ofrece dos opciones muy próximas entre ellas, el 320e y el 330e. En ambos casos el motor eléctrico es el mismo, 109 CV, y también su batería, de 12 kWh. La diferencia está en su motor de gasolina, de 163 CV en el pequeño y de 184 CV en el más potente, el 330e que hemos probado. Pero sobre todo hay una diferencia importante en la gestión del sistema, lo que permite que la potencia combinada del pequeño sea de 204 CV, mientras que en el 330e aumenta hasta los 292 caballos.

La diferencia entre ambos es de 4.000 euros y es más una cuestión del tipo de usuario. Si queremos un uso muy racional, lograr siempre la máxima eficiencia y un consumo ajustado, la opción que debemos elegir es la del pequeño. Pero si lo que queremos es un coche de estilo más dinámico, más ágil de reacciones, más deportivo. nuestra opción debería ser la del 330e que hemos probado en esta ocasión.

Unas proporciones perfectas, con bueno espacio interior, maletero aceptable y una estética deportiva.

Este BMW 330e es la adaptación a los tiempos modernos, y a lo que la sociedad demanda para el coche del futuro, un modelo con cero emisiones en su utilización en el día a día en la ciudad. Pero al mismo tiempo un vehículo sin las limitaciones que de momento tiene un coche eléctrico puro por la falta de infraestructura de recarga. Y a todo ello añade este BMW 330e Touring esa legendaria deportividad de los modelos de BMW, un valor añadido innegable.

Ficha técnica

BMW 330e Touring

Motor de gasolina: 4 cilindros en línea

Potencia máxima: 184 CV

Cilindrada: 1.998 cc.

Combustible: gasolina

Motor eléctrico

Potencia 110 CV

Potencia combinada: 292 CV

Par motor combinado: 420 Nm.

Cambio: automático de 8 marchas

Batería: 12 kWh.

Potencia de carga máxima: 3,7 kW en C.A.

Velocidad máxima: 225 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h, 8,4 segundos

Tracción: 4x4

Consumo homologado WLTP en ciclo combinado 1,5 litros.

Autonomía eléctrica: 58 km.

Dimensiones (longitud/anchura/altura), 4,71 x 1,83 x 1,44 metros

Capacidad maletero: 410 litros.

Peso en vacío: 1.940 kg.

Precio: 62.500 euros.