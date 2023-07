El nuevo modelo de Lexus recorrerá la alfombra roja de Venecia

El próximo septiembre tendrá lugar la 80 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, la Bienal de Venecia 2023, y Lexus volverá como Vehículo Oficial del Festival por séptimo año consecutivo.

La colaboración entre Lexus y uno de los acontecimientos cinematográficos con más solera del mundo refuerza los valores que la marca comparte con el mundo del séptimo arte, la voluntad de ofrecer a la gente experiencias inolvidables y oportunidades de explorar y sumergirse en nuevos mundos.

Este año el protagonista será su nuevo crossover compacto LBX. Además, la marca pondrá sus vehículos electrificados a disposición para el traslado de directores, actores y personalidades durante todo el festival, que se celebrará del 30 de agosto al 9 de septiembre. Entre ellos, Zendaya (Spider Man: No Way Home), Mike Faist (West Side Story), Josh O'Connor (The Crown) o Caroline Murino (Casino Royale) serán algunas de las caras conocidas sobre la alfombra roja.

El nuevo LBX, el Lexus más pequeño hasta la fecha, es un modelo de referencia que capta el espíritu pionero de la innovación que ha definido a la marca durante años. Según apunta la compañía, este modelo rompe con los convencionalismos de los automóviles de lujo para ofrecer estilo, confort y una experiencia al volante que llevará a Lexus a un nuevo mercado en Europa.

"Este año volveremos a sumarnos al ambiente mágico de Venecia durante el festival de cine, y ofreceremos a los invitados la posibilidad de disfrutar de la última Experience Amazing. Estamos particularmente orgullosos de llevar a este importante escenario la más reciente incorporación de nuestra gama de productos, el LBX, un SUV que hace gala de ideas contemporáneas de diseño y tecnología sin olvidar las cualidades que distinguen la marca Lexus", ha señalado el director de Lexus Italia, Paolo Moroni.