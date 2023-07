Citroën, único fabricante que produce coches en tres plantas españolas

Citroën es el único fabricante que produce automóviles en tres factorías españolas, en Madrid los C4, el C3 Aircross en Figueruelas y el Berlingo en Vigo. Estos modelos tienen más del 50% de sus piezas hechas en España por la industria auxiliar. Una combinación imparable.

Citroën produce algunos de sus coches más importantes de manera exclusiva en una de las tres plantas españolas del Grupo Stellantis. Produce el C3 Aircross en Figueruelas, los C4 y C4X en Madrid y sobre todo el Berlingo en Vigo. El Grupo Stellantis produce en España modelos de gasolina y diésel pero también variantes 100% eléctricas. Gracias a ello se ha posicionado como líder en la producción de coches eléctricos en España, con 112.000 unidades fabricadas en 2022.

Pero detrás de este innegable éxito del sector industrial español está la potente industria auxiliar, la de componentes y equipos para el sector del automóvil, con empresas líderes mundiales como Gestamp, Antolín o La Cie. La industria española de automoción se sitúa como una de las más competitivas a nivel mundial. España es el segundo fabricante europeo de turismos y líder en la producción de vehículos comerciales. Sin duda parte de este gran éxito se debe a la potente industria auxiliar que la arropa y apoya cada día.

No solo es la marca Citroën. El grupo Stellantis es líder de producción en España, con más de 851.000 coches fabricados en España en 2022. Hay un dato importante, el 38,4% de los coches fabricados en España fueron producidos por el grupo Stellantis en sus tres factorías. Y sin duda todo ello ha sido posible gracias al apoyo de esta industria auxiliar.

Planta de Edsha

Para conocer esta importante colaboración entre los fabricantes de coches y los de componentes, hemos viajado hasta Santander para conocer la planta que allí tiene la compañía española Gestamp. En esta factoría, de la empresa Edsha integrada en la multinacional española, se producen numerosas piezas de todo tipo. Pero básicamente su producción se centra sobre todo en bisagras y en mecanismos de cierre de puertas y portones, también en el caso de los sistemas eléctricos.

La planta cántabra de Edsha, integrada en Gestamp, produce bisagras y cierres de puertas.

En esta planta, en la que trabajan 500 personas, se producen cada año más de 60 millones de piezas. Unos componentes que van a parar a coches de Citroën y de otras marcas del grupo Stellantis, pero también de otros grupos automovilísticos. Cerca del 40% de la facturación de esta factoría corresponde al grupo Stellantis, aunque exporta productos a 38 países. En este sentido, conviene señalar que más del 60% de la producción de esta planta se exporta. Básicamente, esta producción se dirige hacia fábricas europeas, pero también traspasa las fronteras europeas y llega a China, Corea, Japón o Estados Unidos.

Y es que no hay que olvidar que Gestamp es una multinacional española, una compañía de origen familiar, pero con una facturación anual de más de 10.000 millones de euros y con 115 fábricas repartidas por los cinco continentes. Plantas en las que se hacen diferentes tipos de piezas, no solo bisagras, sino paneles de puertas o capó, bastidores… Es más, Gestamp es líder mundial en la producción de aceros de ultra alta resistencia, un componente clave para conseguir la máxima rigidez con un peso reducido.

Industria auxiliar

Muchas veces, al pensar en un coche nuevo, lo hacemos de sus piezas clave, motor, cajas de cambio o transmisión. Pero no es menos cierto que la calidad de un producto se aprecia no solo en estos componentes, sino también en otros detalles más pequeños, como las bisagras, mecanismos de apertura, faros, interruptores, etc.

Gestamp compró en 2010 la potente compañía alemana Edsha. Es esta compañía la que, integrada en la empresa matriz Gestamp, tiene dos factorías de este tipo de componentes, bisagras y mecanismos de apertura, en España. La planta de Santander, situada a solo 10 minutos del puerto y a la misma distancia del aeropuerto, se centra en piezas para turismos. Sin embargo, la planta de Burgos, de características similares pero algo más grande, se centra en piezas similares para vehículos comerciales.

La factoría de Edsha produce más de 60 millones de piezas cada año.

El Grupo Gestamp es un gran emporio industrial español. En 2022 superó la barrera de los 10.000 millones de euros de facturación a nivel mundial. Cuenta con una plantilla de 45.000 empleados y tiene 115 fábricas instaladas en 24 países en todo el mundo. Entre estos paises, por supuesto España y Alemania, pero también Estados Unidos, Corea del Sur o China. Gestamp se fundó en el año 1997. Este negocio de los componentes para automoción está en constante evolución. De hecho, Gestamp tiene 13 centros de I+D repartidos por todo el mundo en los que trabajan más de 1.500 ingenieros e investigadores.

Gracias a Gestamp, Antolín o La Cie, las tres empresas de componentes españolas más grandes, pero con el apoyo de otras 300 empresas españolas, Citroën puede fabricar cada año en España más del 60% de los coches que vende en nuestro país. De esta forma se demuestra muy claramente la necesaria colaboración entre los fabricantes de automóviles y la industria auxiliar.

Citroën "made in spain"

El 60% de todos los vehículos vendidos por Citroën en España tienen el sello de "made in spain". Y en estos vehículos españoles de Citroën, hechos en Madrid, Figueruelas o Vigo, más del 50% de sus componentes son fabricados en España por la industria auxiliar.

Una apuesta por el producto y el saber hacer español en el que participan más de 300 empresas ubicadas en 14 comunidades autónomas. Cada Citroën producido en España lleva un poquito de Galicia, Aragón, Madrid, Cantabria, Asturias, Andalucía, Extremadura, País Vasco, Navarra, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

Sin duda un éxito como país, porque las plantas de Citroën y del Grupo Stellantis dan trabajo directo a más de 18.000 personas en España de manera directa y crean más de 100.000 empleos si consideramos también la industria auxiliar, la comercialización o la investigación y desarrollo. Y esa es la grandeza de la industria española de automoción, que supone el 10% del PIB nacional.

Las cifras de producción de Citroën en España son realmente impresionantes. Desde su puesta en marcha, en Madrid se han fabricado ya 1.447.000 vehículos Citroën y otros 528.000 vehículos C3 en la planta de Figueruelas. Y a ellos se suma la planta de referencia de Citroën en España, Vigo. En ella se han fabricado más de 11.285.000 vehículos en sus sesenta años de producción.

Desde aquel Citroën 2 CV furgoneta, mítico, hasta el Berlingo que lidera desde hace años el mercado de los vehículos comerciales pequeños. Solo una cifra como resumen, Citroën ha producido hasta ahora 13.261.987 vehículos en España... y el contador sigue sumando más de 2.500 coches cada día que pasa.