Volkswagen T-Cross 2024. El SUV urbano se renueva y sigue solo con motores de gasolina

Lanzado en 2019, el Volkswagen T-Cross se actualiza para mantenerse en forma en un segmento tan competido como el SUV urbano. Los cambios se centran en el diseño, la calidad percibida y el equipamiento. Llega a los concesionarios en España en febrero de 2024.

Hace unas semanas supimos de la actualización del Volkswagen Touareg. Para el primer trimestre de 2024 esperamos la llegada de la tercera generación del Tiguan. Pero ahora, es el SUV urbano T-Cross el que se renueva, aunque a los concesionarios no llegará hasta primeros de 2024. No obstante, la preventa y la entrada al configurador on line del SUV comenzarán en el cuarto trimestre de este año.

¿Por qué se anuncia ya el rediseño si todavía faltan cerca de 8 meses para su venta? La marca explica que "la producción del modelo actual ya está agotada en muchos mercados europeos para este año, por lo que los nuevos vehículos que los clientes de Volkswagen configuren y encarguen después de las ventas finalizadas del modelo actual ya formarán parte del nuevo T-Cross". En cuanto a precios, de momento no han comunicado sus cifras, aunque Volkswagen asegura que, a pesar de las amplias mejoras, el nuevo T-Cross seguirá ofreciéndose a un precio de partida muy atractivo (el modelo actual parte de los 25.985 euros).

Nuevo tono amarillo para el VW T-Cross 2024

Con rivales de la talla del Citroën C3 Aircross, el Renault Captur o el Toyota Yaris Cross, el nuevo VW T-Cross, de 4,14 metros de largo, llega con un diseño renovado, un nuevo sistema de infoentretenimiento y con mejoras de calidad de todo el interior.

Mejora la calidad percibida en el nuevo VW T-Cross, nos anuncia la marca.

Lo primero que salta a la vista es el nuevo tono amarillo deportivo. La marca anuncia otros dos colores metalizados, como el azul claro y el rojo. Los paragolpes delantero y trasero han sido rediseñados, al igual que la entrada de aire, que ahora incorpora un elemento protector de plástico gris.

La parrilla también se actualiza, y llega con nuevos faros LED integrados, luces diurnas LED y grupos ópticos traseros LED. Los faros LED matriciales IQ.LIGHT son un desarrollo completamente nuevo de Volkswagen y se ofrecen por primera vez en el T-Cross.

Pantalla de 8 a 9,2 pulgadas para el T-Cross

En el interior, retoma el diseño del tablero del T-Roc con una pantalla táctil de 8 pulgadas (de 9,2 pulgadas en el acabado superior) ubicada en la parte superior de la consola central. Anteriormente disponibles como opción, los contadores digitales Digital Cockpit ahora vienen de serie en todas las versiones (de 8 a 10 pulgadas).

Volkswagen anuncia que ha reelaborado la calidad percibida del interior del T-Cross 2024 con un salpicadero con materiales de superficie suave y de calidad significativamente superior. El sistema de aire acondicionado de serie es manual y, opcionalmente, está disponible el climatizador automático Air Care Climatronic con controles táctiles retroiluminados.

La modularidad y capacidad interior no varían. Sigue contando con una banqueta trasera deslizable 14 cm.

El maletero cuenta con capacidad de entre 385 y 455 litros si se carga hasta la altura de los respaldos traseros. Con la banqueta trasera abatida (proporción 60:40), la capacidad total supera los 1.280 litros.

Además, el asiento del acompañante puede abatirse de serie a partir del equipamiento Life, por lo que superficie de carga continua desde la parte trasera hasta la delantera alcanza los 2,40 metros de largo, perfecto para guardar objetos largos.

La carga de remolque aumenta (pasa de 55 a 75 kilos), y también se incrementa el peso máximo autorizado por el portabicicletas para permitir el transporte de una bici eléctrica.

Todos sus motores, de gasolina

De momento, el VW T-Cross no se adentra en la electrificación y sigue fiel al motor de combustión. Sus tres opciones de gasolina siguen siendo un tricilíndrico 1.0 TSI disponible en versiones de 95 CV y 115 CV (+5 CV respecto a la versión actual) y un cuatro cilindros 1.5 TSI de 150 CV exclusivo de la versión de gama alta.

Según la versión, el T-Cross está asociado a una caja de cambios manual o a una caja de cambios automática DSG de doble embrague.