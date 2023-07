Cuándo se debe usar el triángulo de emergencia y la luz V16 en caso de avería o accidente a partir de ahora

En los últimos días, los tradicionales triángulos de emergencia que se colocan en la calzada en caso de accidente o avería han saltado a la actualidad. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reformado su uso, pero ni las ha prohibido ni va a obligar a utilizar a todos los conductores la luz de emergencia V16. Conviene aclarar ambos puntos de antemano dado que sobre esta reforma han sobrevolado multitud de desinformaciones y exageraciones.

Cuándo utilizar triángulos

Solamente será obligatorio en carreteras secundarias. En autopistas y autovías

¿Qué ha sucedido realmente? Que la DGT ya no va a exigir a quienes sufran un percance en autopistas o en autovías que coloquen los triángulos de emergencia. Sí seguirá siendo obligatorio, en cambio, cuando un vehículo se detenga en una vía convencional.

Esta modificación obedece al elevado número de personas fallecidas en vías de alta capacidad (autovías y autopistas) por atropello. Desafortunadamente, muchas personas han perdido la vida, precisamente, al tratar de colocar el triángulo. De hecho, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha recordado que en 2022 un total de 42 personas fueron víctimas de siniestros viales por bajarse del vehículo. "Algo había que hacer. Bajarse y poner el triangulo a 50 metros es un riesgo y más en carreteras de alta velocidad, que hay mucho tráfico", ha afirmado.

En consecuencia, no colocar el triángulo tanto en autopistas como en autovías no será motivo de denuncia. Y hacerlo, tampoco. Es decir, cada cual tiene libertad para colocarlos o no.

¿Y la luz V16?

Podría pensarse que, dado que se eximirá del uso de los triángulos tanto en autopistas como en autovías, será necesario a cambio disponer de una luz V16 y emplearla si fuera necesario. Pero sería una deducción incorrecta.

La luz V16, a pesar de que lleva acaparando la atención desde hace años, todavía no es obligatoria. Esta será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026.

No obstante, quienes se vean obligados a detener su vehículo ya pueden usar la luz V16 (siempre que esté homologada) en lugar del triángulo de emergencia. Esto es posible desde el pasado 1 de julio de 2021, cuando el Gobierno aprobó en marzo del mismo año la aprobación del Real Decreto 159/2021.