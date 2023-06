La original descripción de una moto en Wallapop: "el unicornio del motocross, la moto de lucifer"

Puede que una moto de segunda mano de hace casi 40 años no tenga demasiado valor económico, a menos de que se trate de una joya de la mecánica de la que muy pocos dispongan. Sin embargo, si hablamos de "la moto de lucifer", la cosa cambia.

10.000 euros más el número de la Bestia. O lo que es lo mismo, 10.666. Esta es la cifra económica por la que Jordi P., un usuario de la plataforma de compraventa de segunda mano Wallapop, ha fijado para vender su Honda CR 500 R del año 86.

A pesar de que otros modelos similares se vendan del mismo modo en el mercado de segunda mano por menos precio, es cierto que esta moto se conserva aparentemente bien, según se aprecia en las fotografías.

Solo para auténticos 'jeviatas'

No obstante, no es su buen estado de conservación lo que hace peculiar a esta motocicleta, sino la ingeniosa, chistosa y disparatada descripción que Jordi ha hecho sobre ella. La reproducimos aquí de manera íntegra:

"El unicornio del motocross, la moto de lucifer, solo para auténticos jeviatas y no para blandengues de patinete eléctrico. Nacida en 1986, el mismo año que Slayer lanzaba su obra maestra 'Raining Blood'. Thrash metal del bueno. Solo verla parada ya infringe terror, da igual lo chulo y lo bueno que seas encima de una moto, esta moto solo quiere verte en urgencias, no es como el resto de motos, esta moto no es tu amiga. Recien restaurada al detalle con material original Honda, cerveza caliente y tabaco Marlboro. Si quieres tener la moto de satanás en tu garage, suelta la pasta o haz horas extras, lucifer no hace ofertas".

Como era de esperar, esta espectacular descripción no ha pasado desapercibida. El anuncio ya acumula casi 40.000 visitas y se ha hecho viral en redes sociales. De hecho, la moto de lucifer cuenta con su propia cuenta de Instagram (@lamotodelucifer), en la que se puede ver y escuchar como ruge.

Si por algún casual estás interesado en hacerte con ella, aquí tienes el enlace al anuncio de venta.