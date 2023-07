Probamos el Ford Ranger Raptor, el mejor todoterreno para disfrutar al volante

Nuestra prueba esta semana corresponde al Ford Ranger Raptor un espectacular todoterreno con carrocería de tipo "pick-up" que ofrece unas capacidades increíbles, no solo en el campo sino también en carretera. En venta por 76.000 euros.

Hace cuatro años la marca del óvalo lanzó un vehículo basado en el pickup Ford Ranger pero "tocado" por la mano de los ingenieros del departamento de competición de la marca, Ford Performance. Con ello consiguieron un vehículo de aspecto similar al pickup de acceso pero que se ha convertido en un vehículo de culto para los verdaderos amantes del off-road. Todo ello gracias a unas sofisticadas suspensiones y potentes motores, además de notables mejoras en su transmisión lo que ha permitido ofrecer un vehículo que en pocos años se ha convertido en una leyenda.

Aquella primera generación del Raptor era un vehículo espectacular por su comportamiento dinámico, por sus capacidades de utilización en modo todoterreno. Pero también lo era por lo confortable que resultaba para circular por carretera, incluso rápido. Y eso pese a sus dimensiones y sus impresionantes ruedas pensadas para su utilización campera.

Exterior rudo y robusto, pero un interior más cuidado y confortable, con un equipamiento esmerado.

Ford ha creado con ello una nueva divisa en división de coches de altas prestaciones, y a los modelos RS, los Fiesta o Focus, se une esta de Raptor en la que se enmarcan los modelos todoterreno de altas prestaciones. Ya cuenta con el Ranger y tiene a la venta en Estados Unidos esta misma versión del mítico Bronco.

El nuevo Ranger Raptor consigue superar en todo a su antecesor gracias a motores más potentes, en diésel y gasolina, a su cambio automático de 10 marchas y a ese toque deportivo que, unido a sus capacidades todoterreno, le hacen un coche realmente único en el mercado. El resultado es que este coche de serie, tal y como se vende, es más eficaz en el campo que algunos de los vehículos todoterreno más carismáticos como puede ser su gran rival el Jeep Wrangler o el Toyota Land Cruiser.

Espectacular

Lo primero que sorprende de este vehículo es su aspecto exterior. Un frontal muy llamativo en el que las letras de la marca Ford ocupan todo el ancho del vehículo. Pero sobre todo sus dimensiones, 5,36 m de longitud, ligeramente por encima de otros modelos pickup de los que se venden en Europa (en Estados Unidos se venden modelos pickup de 6 m de longitud).

Para un experto conductor off-road es un coche casi insuperable por tracción, suspensión, neumáticos...

Sobre todo, lo que más sorprende son las suspensiones elevadas, sus grandes ruedas con neumático específico todoterreno o sus grandes estriberas que, además de darle un toque más campero, sirven para acceder mejor al interior del vehículo. Y esto es importante por su gran altura, aunque también ayudan en ese sentido las asas en los pilares para poder auparse.

Si el exterior del Raptor es muy robusto y campero, en el interior encontramos un vehículo bastante lujoso, bien terminado y pensado para disfrutar también de largos desplazamientos con el coche. Hay una gran pantalla vertical de 14 pulgadas, en la consola central, que permite gestionar todo lo que hay en el vehículo. Pero sobre todo proporciona una vista del sistema de navegación magnífica. Y para una utilización más viajera y aventurera, resulta un complemento ideal del viaje.

Gran pantalla

En el cuadro de instrumentos encontramos una pantalla de 12,3 pulgadas en la que podemos configurar qué es lo que queremos ver en cada momento. En esa pantalla podemos obtener datos de consumo, del funcionamiento del vehículo, el modo de conducción seleccionado. También se puede buscar la opción de una pantalla de tipo todoterreno para ver los ángulos e inclinaciones a las que se está sometiendo el vehículo cuando se está haciendo una conducción off-road de verdad.

En el selector de modos de conducción se gira la palanca y los modos de tracción presionando los botones.

Hemos contado hasta el momento cosas que pueden servir para decidirse a comprar este vehículo. Pero sin duda cuando se prueba y se empieza conducir por pistas o por terrenos más complicados, entonces es cuando este coche enamora. Su esquema de suspensiones filtra todas las irregularidades del terreno y resulta muy cómodo, incluso cuando circulamos por un camino a mayor velocidad. Las primeras veces, al ver una rodera o un agujero en el camino se levanta el pie y se pasa con cuidado. Pero después de unos pocos kilómetros al volante, nos acostumbramos a la idea de que lo aguanta todo y de que ni siquiera hay que levantar el pie del acelerador.

Es un vehículo muy completo, pero lógicamente destinado solo a aquellos que buscan un todoterreno extremo y que por sus circunstancias pueden tener un vehículo de más de 5 metros de longitud. Si este es el caso, esta del Raptor puede ser la opción ideal. El vehículo cuenta con diferentes modos de conducción en función de las circunstancias y en lo que vayamos a hacer en cada momento.

Modo deportivo

Hay un modo deportivo con el que el sonido del motor se amplifica y da una sensación más de un deportivo de verdad. Pero sobre todo es que en esta posición, el tacto del pedal del acelerador proporciona una sensaciones mucho más vivas y mejor aceleración. Un modo normal y la opción de terreno deslizante. Estos son los modos normales de conducción a los que se añaden los diferentes modos de uso fuera del asfalto.

Se puede disfrutar de la naturaleza con este coche, pero respetando siempre el entorno.

Los modos son: arena, baches y barro, baja para rodar rápido por buenas pistas y un modo rocas para una conducción mucho más lenta más off-road. Estos diferentes esquemas de utilización se ajustan mediante un selector giratorio en la parte trasera de la zona entre los asientos delanteros, por detrás de la palanca de cambios. Al seleccionar cada uno de estos modos nos aparecerá en la pantalla del cuadro instrumentos el modo en el que estamos. Pero también nos advierte sobre las circunstancias, si hay que poner tracción a las cuatro ruedas, si hay que activar las reductoras o algún sistema.

El selector de modos es un mando giratorio y en el centro tenemos cuatro teclas para los cuatro modos de funcionar la tracción del vehículo. Su sistema de tracción es muy sofisticado porque permite, gracias a un diferencial central bloqueable, circular con cuatro ruedas motrices en todo momento, y se denomina 4A. Si lo que vamos a hacer es conducir por carreteras mojadas o por buenos caminos funciona con el diferencial central activo y permite que los dos ejes funcionen a distinta velocidad.

Diferencial central

Sin embargo, cuando aplicamos un modo de conducción más todoterreno, más radical, entonces se bloquea el diferencial central, activándose el modo 4H. En este caso tendremos el 50 % del par en el eje delantero y el 50 % en el trasero. Eso permite salir de situaciones más comprometidas. Además ofrece un sistema de tracción solo a la ruedas traseras, con desconexión total de las delanteras, lo que permite reducir el consumo y también el ruido y los desgastes de la transmisión.

El frontal es sin duda lo más impactante, pero todo en este Raptor es espectacular.

Y como es un todoterreno de verdad, un TT extremo, también ofrece la opción de cuatro ruedas motrices con diferencial central bloqueado y con marchas reductoras. En este caso, y asociado con unos neumáticos específicos, permite superar casi cualquier obstáculo que se ponga por delante del coche, siempre que las dimensiones y su peso lo permitan.

El Raptor es un vehículo muy particular, un coche pensado para un tipo de usuario muy especial, que necesita un coche con el que poder superar cualquier obstáculo, que tiene un gran vano de carga trasero. Esta zona, en función de las necesidades particulares de cada usuario, podremos poner una tapa de cierre, como tenía nuestra unidad de pruebas, o una parte trasera acristalada para poder llevar en esa zona por ejemplo unos perros.

Diésel o gasolina

Tengo que reconocer que me gusta mucho la conducción todoterreno, poder disfrutar de la naturaleza y llegar a los sitios más recónditos. Para todo esto, sin duda, esta del Ford Raptor es una de las mejores opciones. Se ofrece con dos mecánicas diferentes, un diésel de 205 caballos o un gasolina V6 turbo de 292 CV. En ambos casos está asociado con un cambio automático de 10 marchas, el mismo que emplea el Mustang, pero con los necesarios ajustes para una utilización fuera del asfalto y con una caja transfer adicional para las marchas reductoras.

No es un todoterreno de trabajo, como otros pick-up, en este caso es un coche de lujo y aventura.

Si se van a hacer muchos kilómetros con el coche, sin duda la opción ideal es la del diésel, pero si no se va a rodar mucho, y no hay que olvidar que este es un coche muy de capricho, con 10.000 km al año, yo les aconsejaría la versión de gasolina. Su consumo es bastante más alto, pero su agrado de conducción no tiene ni punto de comparación.

El Ford Raptor es un coche pensado para disfrutar al volante, no solo en el campo sino también en carretera.

Esta de casi 300 CV es la versión que hemos probado en esta ocasión y sorprende frente a sus rivales. Mientras que los otros todoterreno comparables, Wrangler o Land Cruiser o incluso la Clase G de Mercedes están más centrados en el uso todoterreno, en este caso, sin olvidar su buen comportamiento off-road, además ofrece un toque más deportivo, más ágil y dinámico. Tengo que reconocer que la experiencia de probar esta segunda generación del Raptor ha sido muy gratificante.

Ficha Técnica

Ford Ranger Raptor V6

Motor de gasolina: 6 cilindros en V con turbo

Potencia máxima: 292 CV

Cilindrada: 2.956 cc

Combustible: gasolina

Velocidad máxima: 180 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h, 7,9 segundos

Cambio: Automático de 10 marchas

Tracción: Trasera o conectable 4x4 con marchas reductoras

Consumos homologado WLTP en ciclo combinado 13,8 litros.

Dimensiones (longitud/anchura/altura), 5,36 x 2,03 x 1,93 metros

Altura libre al suelo: 26,5 cm.

Capacidad maletero: ---.

Peso en vacío: 1.925 kg.

Precio: 76.200 euros.