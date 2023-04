Cupra se postula como la alternativa a las marcas chinas que llegan a Europa

El desembarco de las marcas chinas en Europa es una amenaza para casi todas las firmas automovilísticas al aterrizar con precios muy competitivos y vehículos 'cero emisiones' altamente equipados con las últimas tecnologías. Pese a ello, el presidente de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, ha asegurado que Cupra es "muy buena respuesta" a los fabricantes asiáticos.

El directivo británico ha apuntado que el nivel de competencia va a seguir creciendo puesto que las firmas chinas tienen mucho interés en expandirse al mercado europeo pero que desde la compañía están preparados gracias a su plan de electrificación que tiene como meta contar con un portfolio 100% eléctrico para 2030.

Así lo ha explicado Griffiths en un encuentro con prensa tras la presentación del Tavascan, el primer SUV coupé totalmente eléctrico de la firma española, en el que también ha puesto de manifiesto el interés de la compañía en expandirse al mercado norteamericano. "Hay que prepararlo bien a todos los niveles. Es una estrategia complicada, aunque las oportunidades son más grandes que los riesgos", ha señalado.

Respecto a la electrificación, el máximo responsable de la firma ha confirmado que "están luchando" para conseguir una segunda plataforma eléctrica para la planta que tiene el grupo en Martorell (Barcelona). Al ser preguntado por las consecuencias si finalmente ésta no llegara, Griffiths ha afirmado que es optimista y que hay que tener "ambición y planes". Así, ha puntualizado que debemos utilizar las ventajas que tiene España, en términos de energías renovables, para fabricar más vehículos eléctricos en las factorías españolas. "Hay que preparar el país porque estamos todavía a la cola de Europa en electrificación", ha lamentado.

Seat, clave para la movilidad

Por otro lado, el presidente de Cupra ha querido poner en valor Seat y ha defendido que "no hay discusión sobre el futuro de la marca" porque tienen claro que la marca sigue y se convertirá en una marca de "movilidad" complementaria de Cupra para dar acceso y respuesta a los más jóvenes. Pese a ello, ambas marcas se están recuperando tras la pandemia y se encuentran en niveles récord de ventas y producción. Griffiths estima que la facturación de Cupra este año podría llegar a la mitad de la de Seat.

Ante la posibilidad de que la compañía se presente a la segunda convocatoria del Perte_VEC, Griffiths ha querido destacar que la primera convocatoria fue un "gran reto para todos" porque nunca se había realizado en Europa un proyecto de tal calibre. Pese a esto, entiende que no hay que repetir, hay que "adaptarse a la situación actual" y crear ayudas que transformen el sector de la automoción español y europeo en un sector competitivo.

En cuanto a otros temas que ocupan la agenda, el directivo espera que triunfe el "sentido común" respecto a la normativa Euro VII. "Es importante que bajemos las emisiones, pero tiene que tener sentido y no desviar nuestro enfoque ahora que es hacer coches eléctricos", ha explicado. Mientras que la posición de la compañía respecto a los combustibles sintéticos (E-fuels) no ha cambiado y ha señalado que "no hay que ser dogmáticos".