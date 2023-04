QEV crea una 'joint venture' en China para comprar componentes más baratos

El nuevo inquilino de Nissan Zona Franca prepara su desembarco en la instalación catalana. Más allá de la propia producción de vehículos de cero emisiones, QEV –una de las dos almas del d-hub que forma junto a Btech- busca acuerdos con los que rebajar el coste de los componentes que utilizará para montarlos. Para ello, la firma ha constituido una joint venture en China, que tendrá la finalidad de obtener piezas baratas, así como buscar acuerdos con las administraciones locales para vender parte de su flota.

Fuentes de la compañía explican a elEconomista.es que controlarán el 30% de la empresa conjunta recientemente constituida bajo el nombre de Shanghai Enhard New Energy Automobile Technology Company Ltd. La mayoría del capital estará en manos de la firma local Shanghai Dongcha Enterprise, que suma el 51% y también tendrá un 15% la organización New Energy Mobile Digital Smart City Construction Association Co., Ltd. El 4% restante estará en manos de otros minoritarios.

La empresa dirigida por Joan Orús espera, principalmente, lograr así acuerdos de componentes como celdas y motores, claves para la producción de vehículos eléctricos "muy favorables en términos de coste". Estas piezas serían las que luego se enviarían a Barcelona. Para acelerar los trabajos en la planta catalana, eso sí, la empresa terminará el ensamblaje en los primeros meses de actividad en la ciudad.

El pacto de QEV en China también tiene otras derivadas

Con el pacto, QEV también podrá vender en China, aunque la organización asegura que el mercado asiático no es su prioridad debido a la alta competencia existente. Principalmente podrá crecer en el país a través de acuerdos con las autoridades, algo que también facilitará esta alianza. La organización se concentra en Europa y Latinoamérica con sus pick ups, aunque sí admite que busca extender los autobuses que ya opera en Filipinas en territorios como Tailandia.

La organización también busca obtener información sobre los principales modelos comerciales de vehículos eléctricos a nivel comercial y cómo funciona el sector en el gigante.

El pacto tendrá dos patas. Más allá de facilitar la vertiente industrial, QEV también pretende establecer nuevos proyectos para crecer en la división de hypercars de cero emisiones –un segmento en el que ha colaborado por Hispanosuiza, por ejemplo- y explorar las posibilidades existentes en las competiciones de eléctricos en Asia.