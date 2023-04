Volkswagen venderá también coches con motores híbridos

Sí, con el fin de cumplir con la norma Euro 7, Volkswagen comercializará también coches con tecnología híbrida no recargable. Ello permitirá que los pequeños modelos térmicos sigan en activo durante algunos años más, antes de que los 100% eléctricos copen el mercado.

Como ha tienen en sus gamas marcas como Toyota, Renault, Honda y Kia, Volkswagen se embarcará también en el híbrido no recargable que convivirá con su cada vez más amplia familia de coches eléctricos ID. en los que la marca se estaba centrando. Y es que VW apostaba por la rápida electrificación del mercado europeo con tres objetivos: estar entre los primeros en cubrir varios segmentos de alto volumen en 100% eléctrico, estar preparado para la prohibición de nuevos motores de combustión en la UE en 2035, y cumplir con la futura norma medioambiental Euro 7 prevista para 2025, que será especialmente drástica para los vehículos térmicos. Unos pocos motores microhíbridos (eTSI) e híbridos recargables (e-Hybrid) asegurarían la transición.

Es en este contexto en el que el fabricante alemán está haciendo su nueva apuesta, según publica el portal francés L´argus y que han confirmado desde VW España. La marca está desarrollando motores híbridos para sus modelos más pequeños, que lucirían la etiqueta ECO de la DGT. Más específicamente, serán los sistemas de propulsión "full hybrid", abreviados HEV (Hybrid Electric Vehicles).

La nueva hibridación para los modelos de acceso a la gama

Según declaraciones de Imelda Labbé, miembro del consejo de administración de la marca responsable de ventas, marketing y posventa, Volkswagen cree firmemente en la movilidad eléctrica, ya que como marca de gran volumen se ven en la obligación de invertir en la tecnología que mejor contribuya a preservar el medio ambiente. Sin embargo, apunta Imelda, "también estamos invirtiendo masivamente en el híbrido enchufable, para ofrecer más de 100 km de autonomía eléctrica, con nuestro próximo Tiguan y Passat en particular. Y para los modelos pequeños, también ofreceremos las versiones híbridas HEV". El VW Polo, que dejará de producirse en el mercado europeo en 2024, no se verá afectado. Sí podrían incorporar estos motores híbridos el pequeño SUV T-Cross (rediseñado en la primavera de 2024) y el Taigo, pero la marca todavía no ha confirmado nada al respecto; tampoco sobre los detalles técnicos de estos futuros híbridos.

Los nuevos híbridos de VW, ¿tan caros como los eléctricos?

Los híbridos de Volkswagen obviamente serán más caros que sus equivalentes 100% térmicos, pero también podrían ser más caros que los eléctricos. Al igual que sus competidores, Volkswagen espera que los precios de los vehículos pequeños aumenten como resultado. "Las regulaciones de la norma Euro 7, tal como se discuten actualmente, incurrirán en costos significativos, apunta Imelda Labbé. La pregunta será si la movilidad de nivel de entrada seguirá siendo accesible. Y es que, mientras el coste de la movilidad térmica básica aumentará de forma muy sustancial, los costes de producción de las baterías para vehículos eléctricos seguirán descendiendo". Está caro que, al mismo precio, los clientes se moverán hacia la electricidad siempre que la infraestructura de recarga avance rápido y bien y las ayudas gubernamentales continúen.