Cómo han amanecido las gasolineras tras la entrada en vigor del veto al diésel ruso

Primer lunes tras la entrada en vigor del veto al diésel ruso por parte de la Unión Europea. El temor a que la medida propiciase un drástico aumento del precio de los carburantes en las gasolineras finalmente no se ha materializado. No obstante, esto no quiere decir que a lo largo de los próximos días o semanas no vayamos a ser testigos de un aumento de precios.

Este lunes, una de las últimas medidas consensuadas en Europa, en el marco de las sanciones impuestas al país presidido por Vladimir Putin debido a la invasión de Ucrania, se hacía efectiva. Los países miembros de la unión dejan de comprar diésel a Rusia. Y en previsión de un posible encarecimiento del combustible, este fin de semana (y especialmente el domingo) se han producido intensas filas de coches para repostar diésel en numerosas estaciones de servicio del país.

Sin embargo, los peores vaticinios no se han cumplido. Dado que la medida se conocía desde hacía meses (fue acordada en junio), al margen de la concreción de los últimos flecos, las distribuidoras de combustibles que operan en Europa se aprovisionaron de todo el diésel posible procedente de Rusia, ya que hasta ahora ha sido el vendedor preferente. De esta manera, no se produciría ni un posible desabastecimiento ni una subida de precios.

Ahora, los países europeos entran en un nuevo escenario, en el que deben sustituir el gasóleo ruso por otros de distinta procedencia (se mira principalmente a China y Asia). Y de las futuras negociaciones dependerá que el veto a Rusia desemboque en precios más elevados.

En este sentido, fuentes de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) reconocen que "muchos analistas" resaltan que la ausencia del gasóleo ruso "supondrá un aumento de la cotización internacional del diésel". Sin embargo, desde la AOP consideran que también hay otros factores a tener en cuenta, como la recuperación de la demanda por parte de China tras el levantamiento de las medidas y restricciones ligadas al covid-19.

A cuánto está el diésel

Desde que comenzó el presente año, el precio medio del litro de gasolina en España acumula un alza del 4,9 %, frente al 2,6% que ha subido el diésel, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Europa Press.

Los datos más recientes, recogidos el pasado jueves 2 de febrero, arrojan que la subida respecto a la semana anterior fue únicamente del 1,47 % en el caso de la gasolina y del 0,93 % en el caso del diésel. Habrá que esperar a este jueves para conocer qué repercusión habrá tenido el abandono del diésel ruso sobre el precio que marcan las gasolineras.

Otra aproximación la podemos encontrar en el portal DieseloGasolina.com, el cual recoge desde 2011 los precios de todas las gasolineras que publica a diario el Ministerio de Transición Ecológica. A partir de su propio análisis, el precio de la gasolina sin plomo 95 se encuentra actualmente en 1,654 euros, y presenta una tendencia corta a la baja, ya que desde el pasado 1 de febrero no ha registrado subidas (entonces, se encontraba a 1,66 euros, según el citado portal).

Por su parte, el diésel cuesta este lunes, de media, 1,66 euros el litro. Del mismo modo, desde que comenzó el segundo mes del año solo ha bajado (tres céntimos por litro desde los 1,69 euros el pasado 1 de febrero).

