Renault estudia vender el 28% de sus acciones en Nissan a un fideicomiso

Renault planea vender el 28% de las acciones que posee en Nissan a un fideicomiso con el objetivo de igualar las fuerzas en cada uno de los accionariados. Y es que la automovilística francesa posee el 43% de las acciones de Nissan, mientras que la nipona ostenta el 15% de las acciones de Renault.

La propuesta haría que Renault transfiera una participación del 28% a un fideicomiso y renuncie a los derechos de voto asociados con esas acciones, dejando esencialmente una participación con derecho a voto del 15%, según informa el diario Nikkei.

El fideicomiso, que se establecería en una institución financiera europea, venderá gradualmente las acciones cuando las condiciones del mercado sean adecuadas.

Este acuerdo le permite a Renault mitigar las pérdidas que podría generar la venta directa de acciones de Nissan. Nissan cotizaba a 463 yenes la acción poco antes de que Renault dijera por primera vez que compraría acciones de la empresa en marzo de 1999. Cerró el miércoles un 10% más, a 498 yenes, aunque la cifra se mantiene en un tercio de su máximo anterior a la crisis financiera. de 1.508 yenes alcanzado en enero de 2007.

Renault valoró sus participaciones en Nissan en 16.200 millones de euros (16.800 millones de dólares) a fines de 2021, según factores que incluyen el precio de compra y las ganancias pasadas de Nissan. La venta de una participación del 28% a la vez podría crear una discrepancia entre el valor contable y lo que realmente vale en el mercado de valores, lo que, según varios ejecutivos de Nissan, podría resultar en una pérdida para Renault.

Al mantener las acciones en un fideicomiso, Renault podría programar las ventas reales para recaudar fondos adicionales que pueda invertir en vehículos eléctricos y otros campos.

Nissan, que está considerando recomprar las acciones, también puede distribuir los esfuerzos de recaudación de fondos y reducir los riesgos asociados.

La capitalización de mercado de Nissan se situó en 2,1 billones de yenes (15.000 millones de dólares) a partir del miércoles, lo que significa que la recompra del 28% de sus acciones requerirá 590.000 millones de yenes (4.062 millones de euros al cambio actual).

Con esta venta Nissan obtendría derechos de voto en Renault, de los que actualmente carece según la ley francesa, si cada empresa tiene una participación igual en la otra.

Esta situación se produce después de que el Grupo Renault anunciase la división de su negocio automovilístico. Por un lado, estarán los motores térmicos e híbridos, que contará con el apoyo de Geely. Por otro, está la división de eléctricos, denominada Ampere y que está previsto que empiece a cotizar en el Euronext de París no antes de la segunda mitad de 2023.



De esta manera, las empresas que conforman el Grupo Renault se dividen en; Ampere; Alpine, la marca de vehículos deportivos; Mobilize, que aglutina los servicios financieros y de movilidad; The Future is Neutral, dedicada a la economía circular; y Power, que será la que incluya la actividad de motores térmicos y en el que estará encuadrada Horse, la compañía conjunta que se encargará de las actividades relacionadas con los vehículos de combustión e híbridos.



Entonces, el Grupo Renault se limitó a decir que los tres fabricantes discutían el interés de Nissan y Mitsubishi Motors de invertir en Ampere que apoyará la estrategia Renaulution del Grupo Renault y será uno de los pasos estratégicos hacia Nissan Ambition 2030 y la estrategia de Mitsubishi Motors. Una decisión que se apoya en un nuevo posible equilibrio de fuerzas entre Renault y Nissan, una alianza creada en 1999.