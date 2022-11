Seat acepta el Perte y Volkswagen mantendrá la inversión de 10.000 millones en España

Seat ha aceptado las ayudas que le corresponden en la resolución del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte_VEC). Unas ayudas que ascienden hasta los 397.377.534 euros y que suponen el 45% de la financiación total con la que contaba todo el Perte, 877,2 millones de euros, el 29,4% de los 2.975 millones de euros que estaban disponibles en esta convocatoria.

Con la aceptación de las ayudas, el Grupo Volkswagen, Seat y PowerCo mantienen las inversiones en la primera planta de baterías para vehículos eléctricos, que estará ubicada en Sagunto (Valencia). Asimismo, el Grupo Volkswagen seguirá adelante con el proceso de electrificar las fábricas de Martorell y Pamplona. Seat, por su parte, continuará con el desarrollo de la plataforma Small BEV para el Grupo Volkswagen.

"Este plan impulsará la transformación de nuestra industria y ayudará a crear miles de nuevos empleos y a mantener la competitividad del país", ha reconocido el presidente de Seat/Cupra, Wayne Griffiths, al tiempo que ha añadido que "la aceptación del Perte por parte del Grupo Volkswagen y de Seat S.A. es una muestra del firme compromiso con España y con Europa".

Una decisión que estaba en vilo y que hacía peligrar la mayor inversión industrial de la historia de España. Y es que el Grupo Volkswagen se comprometió en el mes de mayo a desembolsar 10.000 millones de euros. De esta inversión, 3.000 millones para la gigafactoría, otros 3.000 millones para la transformación de Seat, otros 1.000 millones para la planta de Volkswagen en Landaben (Pamplona) y otros 3.000 millones lo aportarán los socios del proyecto Future: Fast Forward.

Todo ello pese a que Griffiths dejó claro la semana pasada que esta ayuda "no es suficiente", ya que reconoció que "no llega ni a la mitad, por lo que hay que buscar soluciones". Asimismo, Griffiths recalcó que están trabajando con las Administraciones, también con las autonómicas.

El directivo británico, no obstante, se mostró convencido entonces de que este proyecto tenía que salir adelante, ya que "no hay un plan B". Y es que, según alegó, "si España no se sube al tren de la electrificación ahora, vamos a perder ese tren". Así, Griffiths ha dejado claro hoy que "la aceptación del Perte por parte del Grupo Volkswagen y de Seat S.A. es una muestra del firme compromiso con España y con Europa".

Con esta decisión, Seat también garantiza que presentará los avales necesarios que exige el Perte, plazo que se cierra el próximo 16 de noviembre. Así, según las previsiones del Ministerio de Industria, se adelantaría el 90% del importe total de la ayuda concedida a cada beneficiario antes de que acabe el presente ejercicio.