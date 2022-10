Este es el emotivo vídeo con el que Ford anuncia el fin del mítico Fiesta: "Felices sueños"

Es emocionante asistir como espectador a la transformación que está viviendo la industria automovilística, como consecuencia del devenir de los nuevos tiempos. Cada nuevo modelo anunciado despierta una gran expectación, dado el amplio abanico de diseños, tecnologías e innovaciones que incorporan en la pugna por marcar las nuevas tendencias y liderar las ventas del futuro.

Sin embargo, este cambio inevitablemente trae consigo el abandono de otros modelos, ya que no todos sobrevivirán a la metamorfosis eléctrica, al desabastecimiento de componentes o a las nuevas tendencias que optan por coches más grandes (SUV). Y esto es, justamente, lo que le ha ocurrido al mítico Ford Fiesta.

Nacido en 1976, el Fiesta ha sido uno de los vehículos más populares de la marca americana, con nueve generaciones a sus espaldas. Ha sido, además, uno de los utilitarios más vendidos del mercado (con más de 18 millones de unidades vendidas en todo el mundo), en buena medida gracias a un precio muy accesible.

Felices Sueños, Ford Fiesta

Esta semana, la compañía americana anunció que la factoría de Ford en España (Almussafes, Valencia) cesará a partir del próximo mes de abril la producción de dos de los cuatro modelos que actualmente ensamblan sus líneas de montaje, el S-Max y el Galaxy. Y del mismo modo, Ford también anunció que dejará de fabricar en Colonia, Alemania, uno de sus modelos más icónicos.

Según explican desde Automotive News, su adiós estaba previsto para 2024, pero los malos datos de ventas han precipitado la decisión. Ante a triste noticia, sobre todo para aquellos que alguna vez han sido propietarios de un Fiesta, desde Ford han querido darle una digna despedida, con un vídeo que homenajea la historia de este mítico modelo.

Es hora de decir adiós a un pequeño gran coche que jamás olvidaremos. Gracias por tantos recuerdos imborrables ???? Es el final de una época, pero otra comienza y estamos deseando mostraros todo lo que está por llegar?????? #FarewellFiesta pic.twitter.com/xwRBo2dgSS — Ford España (@FordSpain) October 26, 2022

"Érase una vez un coche. No era un coche muy grande ni un coche de lujo, pero era el coche de la gente. Ellos lo crearon y lo conducían. A veces iba muy rápido, a veces iba despacio, pero siempre, siempre, iba. Hasta que un día ya no se movió más. Y no porque no pudiese ni porque no quisiese, sino porque su misión ya había terminado. Por eso ahora nos toca decirle: gracias, pequeño coche, por todo lo que has hecho, por el viaje y por lo que aún está por llegar".

Ese último "y por lo que aún está por llegar", mientras en el plano aparece un punto de recarga y la parte delantera de un Ford Puma, deja entrever que el espíritu del modelo seguirá presente como modelo 100 % eléctrico. Quién sabe si querrán aprovechar la nomenclatura Fiesta para incluirla en los nuevos modelos, al estilo de lo que ya hicieron con el Mustang o como su rival francés pretende hacer con su nuevo Renault 4.