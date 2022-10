Medio millón de Nissan Crossover vendidos en España

Nissan entregó su vehículo "crossover" 500.000 pero ya tiene en marcha su nueva gama todocamino electrificada, con Ariya, Qashqai e-Power, Juke hybrid y el nuevo X-Trail e-Power.

Cuando la marca japonesa lanzó al mercado mundial el Nissan Qashqai, un modelo entonces revolucionario, más alto, con mayor habitabilidad y con posibilidad de tracción a las cuatro ruedas, nadie podía suponer que iba a ser un éxito tan impresionante. Ahora que todos los fabricantes tienen modelos de este tipo, más grandes o pequeños, de enfoque más urbano o más campero y también más o menos lujosos, Nissan acaba de entregar en España su Crossover 500.000, algo que ninguna otra marca había logrado hasta ahora.

Esta unidad tan especial ha correspondido a un vehículo Qashqai con la tecnología e-Power, que se ha entregado a Rafael Montalbán Bornay, un cliente de Chipiona, Cádiz. Bruno Mattucci, consejero director general de Nissan Iberia, fue el encargado de dar el coche a su propietario en el concesionario Loreto Motor, de Jerez de la Frontera.

El recorrido de pruebas con el Nissan Qashqai e-Power transcurrió por la zona de Cádiz, incluyendo Arcos de la Frontera.

Este concesionario también ha sido galardonado con el premio Nissan Global Awards 2022, al ser el mejor concesionario del mundo de la marca japonesa en lo que respecta a los índices de satisfacción de los clientes, con un diez. Un doble éxito para este centro comercial que tiene en la atención al cliente su principal objetivo.

Electrificación

Para la entrega de este coche 500.000 y también para la del premio al concesionario que entregó el vehículo, asistió el máximo responsable de Nissan Iberia Bruno Mattucci. En un encuentro con un reducido grupo de periodistas posterior al acto de entrega, Bruno Mattuci explicó que "Nissan está inmersa en una profunda transformación con un propósito claro: enriquecer la vida de las personas a través de la innovación. Para ello Nissan trabaja hoy con una visión a largo plazo, que presentamos a finales de 2021 bajo el plan estratégico Ambition 2030, con unas inversiones que superan los 15.600 millones de euros en 5 años. Este plan lleva aparejado el lanzamiento de 23 nuevos modelos, 15 de ellos 100% eléctricos. Además de liderar la tecnología para la movilidad autónoma".

Mattucci ha destacado el trabajo de su empresa en busca del liderazgo tecnológico en conducción autónoma. Para ello, Nissan parte del éxito del sistema Pro-PILOT que ya equipan más de 1 millón de coches en todo el mundo y que llegará a los 2,5 millones en 2026. Y hablando de conectividad, la marca se beneficia de las sinergias de una de las mayores alianzas empresariales del mundo, la Alianza Renault-Nissan Mitsubishi. Esto permitirá en 2026 tener conectados más de 16 millones de vehículos.

El ejecutivo explicó que hay una clara apuesta por el coche eléctrico en España y en Europa, que se han fijado ambiciosos objetivos a medio y largo plazo pero que lo que no se han fijado son las diferentes etapas concretas para conseguir esos ambiciosos objetivos. En 2035 no se podrán vender vehículos con motor térmico, pero antes de eso hay que dar muchos pasos intermedios que aún no están bien definidos.

Larga tradición

La apuesta de Nissan por vehículos de tipo todocamino ha sido muy fuerte desde el lanzamiento del Qashqai, en 2006. Antes, ya acumulaba una gran experiencia con vehículos todoterreno legendarios, como el Terrano, el Patrol GR o el pick-up Navara. Pero ahora, tras este éxito innegable con la entrega de la unidad 500.000 de Crossover, llega una nueva etapa, la de la electrificación.

Mattucci entregó el premio Nissan Global Award 2022 a los responsables del concesionario Loreto Motor.

Para ello Nissan acaba de lanzar al mercado el Ariya, un vehículo todo camino más grande que un compacto y 100% eléctrico, con un estilo moderno e innovador y una avanzada tecnología. Y también ha lanzado el Juke con motor híbrido, la opción de acceso a su gama de vehículos con cierto estilo campero.

Pero sin duda la gran oferta de esta nueva generación de todocaminos electrificados de Nissan pasa por el nuevo Qashqai, su tercera generación. Este vehículo está a la venta desde hace meses con su mecánica mild hybrid con motor de gasolina y etiqueta "eco". La gran novedad llega ahora con una nueva tecnología, denominada e-Power. Este sistema ya está triunfando en Japón en diferentes modelos.

Tecnología e-Power

La tecnología se basa en hacer un coche de conducción 100 % eléctrica, es decir que solo el motor eléctrico es el que mueve la ruedas del coche. Pero al mismo tiempo, emplea un motor de gasolina para producir la electricidad necesaria para mover ese motor eléctrico.

Gracias a este sistema del e-Power se evitan algunos de los problemas más importantes que tienen los vehículos eléctricos de momento. Entre ellos, sin duda el más importante el ahorro que supone no tener que llevar una pesada batería. Estas grandes baterías de litio son muy costosas y también produce una elevada contaminación en su fabricación.

Evita también otro problema muy importante de los coches eléctricos, la escasa autonomía. Lo primero que mira cualquier persona que se va a plantear adquirir un coche eléctrico es la autonomía que tiene, Y ésta depende única y exclusivamente de tener una batería más grande, y por ello también más costosa.

En este caso, el coche lleva su mecánica eléctrica, lo que permite que el usuario se acostumbre a que dentro de unos años será la única opción de movilidad, el coche eléctrico pero al mismo tiempo le quita esos dos problemas adicionales. Con ello, un usuario se acostumbra a conducir coches eléctricos. También permite un notable ahorro en cuanto al precio del vehículo, y su consumo es bastante razonable.

Digamos que, en una utilización normal, el consumo medio se situaría entre 5 y 6 litros de gasolina cada 100 km, mientras que si hablamos de una utilización urbana, donde el sistema e-Power consigue la mejor eficiencia, entonces estaríamos hablando de un consumo de unos 4,5 litros, aproximadamente.

Al volante del Qashqai

Pero no todo son ventajas en este nuevo sistema e-Power, único en el mercado. El principal problema es que pese a que es un coche de conducción 100 % eléctrica, al no tener un mínimo de 40 km de autonomía en modo solo eléctrico con el motor de gasolina apagado, no tiene la etiqueta "0 emisiones". La etiqueta que lleva en su parabrisas el Qashqai e-Power es la "eco" puesto que se asimila a un vehículo híbrido, ya que tiene dos motores uno de gasolina y otro eléctrico.

Hemos conducido unos kilómetros con esta versión del Qashqai e-Power y resulta un vehículo realmente agradable de conducir. El hecho de que sea un coche solo eléctrico en su conducción hace que solo requiera acelerar o levantar el pie del acelerador. El ruido que hace el motor de gasolina es muy bajo, el coche está bien insonorizado y al funcionar a un régimen estacionario, sin depender mucho de que aceleremos o no, es muy agradable de conducir. Y la ventaja indudable que tiene es que no habrá que estar pendiente de los puntos de recarga, puesto que es un coche que no tiene enchufe para poderse recargar.

Su única dependencia está en las gasolineras, y todavía quedan muchas en España. Si no es muy necesaria la etiqueta "0 emisiones" para moverse por el centro de las ciudades, esta del Qashqai e-Power puede ser una buena alternativa, con un coche de precio razonable, muy bien equipado y que supone un primer paso claro hacia el coche eléctrico del mañana.