Lexus UX 300e, ahora con 450 kilómetros de autonomía homologada

Lexus pone a la venta una versión actualizada del UX300e, su primer vehículo eléctrico, que amplía su autonomía hasta 450 km. También aporta más equipamiento y una seguridad optimizada.

A la espera de la llegada al mercado del primer vehículo eléctrico de Lexus creado como tal, el RZ 450e, la marca japonesa actualiza el que supuso su primer paso en el camino del coche eléctrico tras ser líder mundial en la tecnología de la hibridación, el UX 300e. Este modelo se renueva ahora con interesantes cambios de seguridad, de estética o de equipamiento en busca de ofrecer más confort a sus ocupantes.

Pero sin duda la novedad principal es que desde ahora ofrece un 40% más de autonomía eléctrica respecto a su antecesor hasta alcanzar los 450 km, según los valores homologados. Sin duda un gran salto para facilitar ese paso, siempre complicdado, hacia la movilidad eléctrica.

Lexus ha lanzado una serie de mejoras para el UX 300e, el SUV compacto de lujo que salió a la venta hace dos años como primer modelo totalmente eléctrico de la marca. El nuevo modelo incorpora detalles modificados en la carrocería y el chasis con el objetivo de mejorar la experiencia al volante y el refinamiento, característicos de la familia UX de Lexus.

El nuevo UX 300e incorpora, además, un sistema multimedia mejorado, una de las máximas prioridades para los compradores de automóviles en los tiempos que corren. Pero también incluye un sistema avanzado de seguridad más completo, y también una mayor posibilidad de selección de detalles de la tapicería, además de un nuevo color exterior.

El UX 300e, el primer modelo eléctrico de Lexus, ha atraído a más de 10.000 compradores de todo el mundo desde su lanzamiento en 2020, la mitad de los cuales en Europa. Desde hoy, ya se pueden hacer pedidos del nuevo modelo, cuyas primeras entregas están previstas para el segundo trimestre de 2023.

Más autonomía

Sin duda el cambio más importante que ofrece el nuevo UX 300e se refiere a su aspecto mecánico. La batería del anterior era de 54 kWh mientras que en el nuevo pasa a ser de 72 kWh. Este aumento le permite mejorar en un 40% su autonomía eléctrica. Si el anterior se quedaba en 315 km, en el nuevo llega hasta los 450 km.

En el interior hay cambios en el equipo multimedia con una nueva pantalla más grande, de hasta 12,3 pulgadas.

La potencia del UX 300e es de 204 CV y el par máximo, de 300 Nm. Los modelos que monten llantas de 17 pulgadas alcanzarán una autonomía en ciclo WLTP combinado de 450 km, mientras que las versiones con llanta de 18 pulgadas llegarán a los 440 km, siempre en función de las opciones que incorpore el vehículo.

Se han introducido además otros detalles para mejorar la experiencia al volante. El ajuste de la dirección asistida eléctrica y los amortiguadores han perfeccionado la dinámica de la conducción, como también la mayor rigidez de la carrocería, conseguida aumentando los puntos de soldadura. Estas modificaciones mejoran aún más el aplomo y la respuesta del UX, características acentuadas por el bajo centro de gravedad del vehículo, al tener su batería en la parte inferior del vehículo y ser ahora también más pesada.

Multimedia

El UX cuenta ahora con un nuevo sistema multimedia Lexus Link, más fácil de usar, con una pantalla táctil que sustituye al Remote Touch. Los controles del sistema son más intuitivos. Por otra parte, donde antes las pantallas eran de 7 o 10 pulgadas (según el acabado), ahora son de 8 pulgadas en el Lexus Link Connect, con unos gráficos más nítidos, o de 12,3 pulgadas, de alta definición, en el modelo Lexus Link Pro.

La nueva función de reconocimiento de voz del sistema incluye ahora el asistente a bordo "Hey Lexus" para dar instrucciones mediante la voz. "Hey Lexus" se puede utilizar para manipular los controles (sin necesidad de silenciar el equipo de sonido mientras tanto), ajustar la temperatura del climatizador, reproducir música o realizar llamadas telefónicas.

El sistema Lexus Link Pro con pantalla de 12,3 pulgadas dispone de navegación integrada, además de una conexión permanente en caso de que no se pueda acceder a la nube. Además, el sistema permite descargar de forma automática actualizaciones de software Over The Air.

Se han introducido nuevas prestaciones en el Lexus Safety System + del UX. La asistencia al giro en cruces ayuda desde ahora al conductor a que los giros a izquierda y derecha en las intersecciones sean más seguros.

La dirección asistida de emergencia envía pequeñas correcciones automáticas al volante cuando se activa para ayudar a evitar que el vehículo se salga sin querer de su carril. Por su parte, el control de crucero con radar dinámico incorpora ahora una función de reducción de la velocidad en curvas, que ajusta automáticamente la velocidad del vehículo en función del radio de la curva y su dificultad.