Toyota lanzará en febrero su nuevo Corolla con un sistema híbrido más dinámico

Toyota lanzará al mercado el próximo mes de febrero un Corolla actualizado, que mantiene su estética casi invariante y sus tres carrocerías, pero que mejora su sistema híbrido, ofrece más potencia y equipamiento.

Toyota tiene una situación privilegiada en este momento dentro del mercado español y europeo por su amplia experiencia en el vehículo híbrido. En un momento de cambio, en el que se obliga a un futuro 100 % eléctrico cuando aún no hay infraestructuras y en el que se limita el tráfico en las ciudades a los vehículos con motor térmico, la opción del híbrido es la mejor para muchos usuarios que no pueden dar el paso al eléctrico por el momento.

Toyota es líder en esta tecnología, que estrenó hace 25 años con el primer Prius, y que desde entonces ha ido evolucionando mucho, ofreciendo cada vez un consumo más ajustado, con unas prestaciones muy razonables. Sin duda, el punto más débil del sistema híbrido de Toyota es conseguir reducir el efecto de escasa capacidad de aceleración y de ruido excesivo cuando se pisa a fondo el acelerador.

Gracias al aumento de su potencia eléctrica, la sensación de acelerar en vacío se ha reducido notablemente.

Para ello llega esta nueva versión del Corolla que supone una interesante evolución del disponible todavía en el mercado, pero con cambios importantes en muchos aspectos. Ahora, cada uno de los dos motores eléctricos que conforman el sistema híbrido, tanto el generador como el propio motor que mueve las ruedas, son ahora más potentes y ofrecen más par motor. Con ello se ha conseguido mejorar mucho esa relación entre pisar el acelerador y conseguir acelerar el vehículo sin ese aumento del sonido del motor de gasolina de las anteriores generaciones híbridas.

Más par eléctrico

De esta forma, lo que hace el sistema híbrido de esta nueva familia Corolla es aportar más par eléctrico cuando se pisa el acelerador y con ello evita tener que acelerar en exceso el de gasolina. Hemos podido hacer una primera toma de contacto por los alrededores de la ciudad de Madrid y creo que los técnicos de Toyota han logrado una notable mejora. Han logrado que haya una relación más directa entre pisar el acelerador y tener realmente esa sensación de aceleración.

Sin duda es lo más importante pero no es el único cambio en el nuevo Corolla que llegará al mercado en febrero. También hay importantes novedades en el puesto de conducción, que ahora ofrece una instrumentación más grande y completa. En la versión de acceso se ofrece un cuadro instrumentos analógico con una ventana de siete pulgadas en el centro y una pantalla en la consola central de ocho pulgadas.

Su puesto de conducción es totalmente diferente con un cuadro de 12,3 pulgada y una pantalla central de 10,5", además del head up display.

Sin embargo por encima de esta versión de acceso, más básica, todo el resto de la gama incorpora un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas. En cuanto a la pantalla de la consola central, es táctil de 10,5 pulgadas. Con ello tenemos un coche de aspecto muy tecnológico y que resulta muy cómodo de conducir, con mucha información disponible.

140 y 192 CV

También hay cambios importantes en lo que a su mecánica se refiere en relación con la potencia disponible. La gama del Toyota Corolla tenía desde su lanzamiento en 2019 dos variantes de motor con 122 y 180 caballos. El aumento de potencia de sus motores eléctricos permite aumentar estas cifras de potencia combinada hasta 140 caballos en la versión de acceso. En el caso de la variante tope de gama, la cifra aumenta hasta 192 CV.

Con ello se consiguen unas mejores prestaciones, sobre todo en lo que a su aceleración se refiere, mientras que su consumo se mantiene en las mismas cifras en el caso de la variante pequeña, de 140 caballos, mientras que el de 192 CV lo reduce ligeramente. No se pueden dar cifras concretas, puesto que el vehículo todavía no tiene la homologación definitiva y no hay valores reales WLTP. En cualquier caso,estos no tendrán muchas diferencias con respecto a lo que les hemos comentado. (ya saben que el coche no llegará al mercado español hasta el próximo mes de febrero).

Mantiene su precio

Un detalle muy importante del nuevo Toyota Corolla es que los precios se mantienen inalterados con respecto a la generación anterior, a igualdad de versión respecto al que todavía se mantiene a la venta. Eso sí, no hay precios recomendados todavía, pero la referencia permite hacerse una idea que con el nuevo modelo compraremos un coche más moderno y prestacional, con mejor equipamiento, por un precio similar al del actual. Los precios se harán públicos el próximo 5 de octubre, pero los de acceso serán de 25.800 euros para el familiar, 24.200 € en el caso del modelo compacto y 25.650 euros para la berlina.

El acabado GR Sport está disponible en las dos versiones de motor, de 140 y 192 CV.

La gama mantiene sus tres carrocerías, sin apenas cambios exteriores. Una variante compacta de 5 puertas, una opción de tipo familiar en busca de clientes que necesitan un vehículo más versátil, con más espacio de carga en su maletero. Y se completa con la opción de tipo berlina, un coche que está teniendo una increíble acogida en el mundo del taxi, copando más del 50% de las ventas del sector en toda España. En cuanto a Madrid y Barcelona, las cifras están cerca del 75% de la demanda de este tipo de vehículos de transporte público.

A lo largo de 2023 la marca completará su oferta del Corolla con una variante de tipo todocamino, con mayor altura libre al suelo y una versatilidad ampliada bajo la denominación de Corolla Cross, siguiendo el concepto del Yaris Cross. Pero eso será en la primera mitad de 2023.

Un aspecto muy importante es la incorporación de serie del avanzado sistema de seguridad que integra todos las ayudas a la conducción. Se trata del Toyota Assist que llega a su tercera generación. Ofrece muchas novedades, como la asistencia a la dirección en emergencias, el asistente de colisiones laterales o el sistema de parada de emergencia, entre otros muchos. Y un aspecto innovador, incluye actualizaciones "on line" durante 10 años entre su equipamiento de serie.

Acabados

Un detalle importante es su amplia gama de versiones. En el caso del compacto de 5 puertas con el motor de 140 CV, a las versiones tradicionales, Business, Active Plus y Style plus se añade una de enfoque más deportivo, el GR Sport. En el caso del 200 CV solo se ofrece con esta terminación GR Sport y con una aún más completa, GR Sport Premium con asientos de cuero, "head up display" y acabado bicolor, entre otros detalles.

En el caso del familiar, o Touring Sports, la gama normal para la variante de 140 CV es la formada por los acabados Active Plus, Style y Style Plus a la que se suma como novedad el GR Sport. Igualmente la variante de 200 CV solo está disponible con el acabado GR Sport de enfoque más deportivo y con una variante Premium aún más completa y basada en el GR Sport.

Por lo que se refiere a la variante de carrocería sedán, básicamente pensada para el servicio del taxi o de flotas de empresas, solo está disponible con el motor pequeño, e igualmente con tres acabados, que en este caso se denominan Eco, enfocado directamente al taxi, Style y Style Plus. No se ofrece variante de 200 CV con esta carrocería y menos aún el acabado GR Sport.