Inoperante DGT: más muertos, más multas, más recaudación, más radares...

Crece la siniestralidad vial en España. Hasta el 30 de agosto se han producido 753 fallecimientos por accidente, lo que supone un 16% de incremento respecto a 2021. Los meses de julio y agosto el aumento de víctimas mortales ha sido del 20%, pero la DGT recauda más y pone más radares.

Hasta el 6 de septiembre la DGT no actualizó los datos de accidentes y víctimas de siniestros viales mortales y fallecidos a 24 h en vías interurbanas hasta el final de agosto, pero es que desde el pasado 24 de agosto no se habían actualizado dichos datos. Cualquier mal pensado se preguntaría si Pere Navarro estaría tratando de ocultar algo con no actualizar los datos. Y es que las cifras de siniestralidad son demoledoramente nefastas.

Desde principios de año hasta el final de agosto han fallecido ya 753 personas, lo que supone un incremento del 16% aprox. con respecto a los fallecidos en el mismo periodo del año anterior, 650 víctimas mortales. Pero lo más preocupante es que en el verano de 2022, meses de julio y agosto, se han producido la friolera de 225 fallecidos. Son la tercera parte de los fallecidos en todo el año 2021 (752) en tan solo dos meses, y un incremento del 20% aprox. con respecto a los fallecidos en el mismo periodo del año anterior (189).

En el verano de 2021 fallecieron 134 personas en accidente de tráfico en vías convencionales, mientras que en el año 2022 fallecieron 173 (29% más que en el año 2021), siendo el choque frontal la segunda causa de accidentalidad en vías convencionales. Así, en el verano de 2021 fallecieron por esta causa 32 personas y en este verano han fallecido 52 personas (63% más que en el año 2021).

Eliminar el margen

Nosotros ya advertimos en artículos anteriores que la eliminación del margen de 20 km/h, por encima de la velocidad de circulación permitida al adelantar en carreteras convencionales (90 km/h velocidad máxima según normativa) era un soberano error. Explicamos entonces que no se iban a evitar accidentes, como argumentaba Navarro para defender dicha supresión. Desgraciadamente, el tiempo nos está dando la razón, y finalmente van a tener razón quienes defienden que fue una medida meramente recaudatoria, que pretendía dejar sin argumentos a los denunciados por exceso de velocidad en los radares de tramo.

Aunque los fallecidos desgraciadamente no van a regresar, los familiares de las víctimas deberían presionar para que investiguen, posiblemente a través de sus compañías de seguro, posibles responsabilidades de las Administraciones propietarias de las carreteras convencionales. La razón, que puede existir responsabilidad de las Administraciones propietarias de carreteras en las que se han producido accidentes mortales, si la señalización horizontal y vertical no ha sido modificada para adaptar la longitud del adelantamiento a la nueva normativa.

De los 92 radares de tramo para control de velocidad instalados en la actualidad, las dos terceras partes (61) se encuentran ubicados en carreteras convencionales. En la Imagen siguiente se puede observar su ubicación y longitud del tramo controlado.