Así es el nuevo carnet de conducir B1 aprobado por la DGT: edad, requisitos y coches disponibles

La edad mínima para conducir un coche en España baja de los 18 años hasta los 16, aunque no será bajo los mismos términos. Esta decisión ha sido incluida en la nueva Estrategia de Seguridad Vial 2030, "un compendio de directrices, una hoja de ruta que guiará la actuación de las administraciones públicas, las asociaciones y entidades del sector, el mundo empresarial y el académico, durante la presente década", según ha descrito el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Junto con otras 60 medidas, como la puesta en marcha del título de Técnico Superior en Movilidad Segura y Sostenible de Formación Profesional, o la promoción de los exámenes de conducir con turismos de cambio automático, la que más destaca es el nuevo permiso de circulación para menores de edad.

"Ya está en aplicación en países como Francia con buenos resultados y favorecerá la movilidad de los más jóvenes en el ámbito rural, donde aun con todos los esfuerzos, evidentemente el transporte público no llega en las mismas condiciones", ha señalado el ministro.

Carnet B1

El nuevo carnet B1 estará destinado a jóvenes de 16 años en adelante. Para obtenerlo, será preciso aprobar un examen teórico y otro práctico, al igual que sucede con el resto de acreditaciones. Sin embargo, los coches que podrán conducir deberán de ser de unas características concretas, más comedidas con respecto a un coche medio.

Deberán ser de propulsión eléctrica y no deberán exceder la velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Además, el peso total del vehículo será, como máximo, de 450 kilogramos y la potencia máxima deberá ser igual o inferior a 15 kW. Así, los conductores más jóvenes podrán circular con modelos como el Renault Twizy, el Xev Yoyo o el Silence S04, hasta ahora solo disponibles para el carnet B.

Este carnet se diferencia del carnet AM, obtenible a partir de los 15 años, en que su posesión autoriza al conductor a llevar coches que prácticamente duplican la potencia. mientras que con el AM la velocidad no debe exceder los 45 km/h, la potencia los 6 kW y la masa los 425kg, el nuevo B1 aumenta todos esos parámetros: velocidad hasta 90 km/h, potencia hasta 15 kW y 25 kg de peso adicional.