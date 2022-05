Seat acepta trasladar empleados de Martorell a la fábrica de baterías

Carles Huguet Barcelona

Seat ya tiene claro como gestionará el excedente de plantilla que le generará el coche eléctrico en la fábrica de Martorell (Barcelona). La automovilística española pactó con los sindicatos un plan de prejubilaciones para 1.330 empleados y tras sopesarlo durante semanas ya se aviene a trasladar parte del sobrante de personal a la gigafactoría de baterías de Sagunto (Valencia), una petición que había realizado el comité de empresa hace más de un mes.

La firma presidida por Wayne Griffiths no facilitó la cifra de traslados todavía. Dependerá de las necesidades de la compañía, que no dará tampoco barra libre. Los detalles se negociarán durante las próximas semanas en el marco del nuevo convenio colectivo que la organización tiene sobre la mesa. Lo que sí está claro es que el transvase no comenzará hasta 2024, cuando el centro de la Comunidad Valenciana comenzará a tener demanda de trabajadores.

Aunque la promesa de la empresa no se concretó, sí dijo a la plantilla que los empleados que acepten moverse a Sagunto lo harán con condiciones iguales o muy similares a las de Seat.

La fábrica de baterías de Sagunto generará 3.000 empleos directos

Según anunció Volkswagen AG –la matriz de Seat- en su momento, la planta de baterías generará 3.000 empleos, por lo que existirá disponibilidad de sobras para acoger al excedente de personal de Martorell.

De acordarse la medida, no será definitiva hasta que no se llegue a un pacto por la totalidad del convenio. En la negociación, la automovilística pasó a estar representada directamente por Griffiths después de que el director de Recursos Humanos, Xavier Ros, haya fichado por Audi.

Dentro de la necesaria reestructuración, Seat siempre dijo que quería evitar medidas traumáticas. Por ello acordó hace dos semanas un plan de prejubilaciones para 1.330 asalariados mayores de 61 años, como avanzó elEconomista. Los que se acojan percibirán el 70% del salario, las primas y los pluses de trabajo en equipo, así como el 100% de los beneficios por antigüedad hasta los 65 años.

"Este programa de suspensión de contratos ayudaría a minimizar el excedente de personal y a hacer frente a los retos de la electrificación y adaptar la organización para convertirnos en una compañía más ágil y eficiente, que nos permita ajustar la plantilla al proceso de transformación de SEAT S.A. con una propuesta lo menos traumática posible", explicó la empresa.

La reestructuración de Seat

Como el coche de cero emisiones supone un 30% menos de horas de trabajo que el convencional, el plan para electrificar la planta catalana en 2025 provocará un sobrante de plantilla que los sindicatos llegaron a cifrar de 2.800 personas. Y no solamente se podrán compensar a través de no suplir las bajas de los empleados que se jubilen en los próximos años, pues reduciría el problema solo en 800 trabajadores.

No solamente se debe afrontar el futuro la factoría principal, también hay dudas en la planta de componentes de El Prat de Llobregat (Barcelona), con 1.300 empleados, que produce unas cajas de cambio que ya no serán necesarias con el coche eléctrico. Lo lógico hubiese sido asignarle la elaboración de los nuevos motores limpios, pero los propulsores se adjudicarán al centro que Audi tiene en Hungría. La organización prometió que otorgaría nuevas piezas a la planta.

La planta de baterías no solo se ha convertido en una vía de recolocación para Seat. Aunque los sindicatos de Ford no lo dicen abiertamente, la idea también está sobre la mesa en Valencia.