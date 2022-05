Yadea llega a España para liderar las ventas de motos eléctricas

La empresa china de motos eléctricas Yadea ha anunciado su lanzamiento oficial en España, tras cerrar el primer acuerdo de distribución oficial en nuestro país de la mano de Human Mobility.

La compañía, que desvelará su hoja de ruta en España el próximo 21 de junio, prevé superar los 200 puntos de venta y posventa a final de año, lo que significa convertirse en el mayor canal internacional de venta física de Yadea fuera de Asia.

En 2021, la multinacional china comercializó en todo el mundo un total de 6,14 millones de motos eléctricas y 7,72 millones de bicicletas eléctricas. Asimismo, las ganancias de Yadea en 2021 ascendieron hasta los 1.369,4 millones de yuanes (192,9 millones de euros), lo que supuso un 43% más en tasa interanual.

No obstante, Yadea llega a un mercado que dominan tanto la española Silence como la china Niu, con cuotas en 2021 que alcanzaron el 16,5% y el 16%, respectivamente. Pese a ello, el máximo responsable de Yadea en España y presidente de Human Mobility, Ernesto Ko, explica a este medio que "no tenemos ningún temor. Creo que tenemos al mejor competidor de todos. Yadea lleva 20 años de adelanto a todos. Ya no solo que haya desarrollado volumen porque tiene más de 60 millones de clientes, sino que ya ha pasado toda esa etapa de consolidar volumen. Ahora se está especializando en un mercado tan maduro como el de China en productos de altísima gama".

Además, Yadea se centrará en el canal de los particulares y las empresas, al tiempo que ha descartado su incursión en el motosharing. La compañía, fundada en 2001, fabrica y desarrolla scooters, patinetes, bicicletas eléctricas y accesorios, y está presente en más de 90 países. En España, venderá motocicletas, ciclomotores y patinetes, mientras que las bicis se quedarán fuera del portfolio.