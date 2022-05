Madrid ya multa en la Zona de Bajas Emisiones: estos son los turismos afectados y las sanciones económicas

El Ayuntamiento de Madrid empieza a multar a los turismos que no respeten la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Desde este lunes, y tras un periodo de prueba de cuatro meses, el consistorio madrileño sancionará a los turismos que incumplan con el protocolo a través del cual se pretende reducir la contaminación en la capital española.

Esta Zona Básica de Emisiones es la sucesora de Madrid Central y ha sido diseñada por el gobierno de José Luis Martínez Almeida. Contempla un calendario progresivo de restricciones a la circulación por la almendra central de la ciudad para los vehículos más contaminantes, con una implantación definitiva a partir de 2025.

Los turismos multados en la Zona de Bajas Emisiones

En concreto, desde este lunes se multará a los vehículos turismo con clasificación ambiental A, los turismos diésel matriculados antes de 2006 y los turismos gasolina matriculados antes del 2000 no domiciliados en Madrid en el Registro de Vehículos y que no figuren en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o vayan a dejar de estarlo. Estos turismos no podrán circular por el interior de la M-30, aunque de momento sí podrán hacerlo por dicha vía.

La limitación es aplicable para los turismos con catalogación de función de utilización 00 (sin especificar), 02 (familiar) y 33 (todoterrenos).

Con todo, habrá excepciones por las cuales los turismos podrán entrar sin ser sancionados. Aquí entran los turismos A domiciliados en Madrid, los que sean conducidos por o para trasladar a personas con movilidad reducida y tarjeta de estacionamiento, los vehículos considerados 'históricos', de emergencias, de fuerzas armadas y el resto de vehículos A que no son turismos: camiones, furgonetas, motocicletas y ciclomotores.

Las multas en la Zona de Bajas Emisiones

A partir, por lo tanto, de este lunes el Ayuntamiento multará a los turismos que incumplan la normativa. Lo hará de forma telemática, a través de un sistema de cámaras que comprobará las matrículas de todos los vehículos para conocer su catalogación ambiental.

Los que entren en las zonas restringidas sin permiso cometerán una infracción grave de tráfico que supone una multa de 200 euros, aunque puede quedarse en la mitad, 100 euros, por pronto pago.

Las próximas restricciones en la Zona de Bajas Emisiones

Las restricciones serán mayores en los próximos años, dado que el calendario para las Zonas de Bajas Emisiones es progresivo y se va aplicando por anillos concéntricos. Así, se contemplan diferentes fases de aplicación:

-A partir de 2023 los turismos A no podrán circular tampoco por la M-30.

-Desde 2024 los turismos A no podrán en ninguna de las vías urbanas del municipio de Madrid.

-A partir de 2025 las restricciones pasan a afectar por igual a los turismos domiciliados en Madrid y registrados en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), además de los camiones, furgonetas, motocicletas y ciclomotores.