Ford introducirá siete modelos completamente eléctricos en Europa antes de 2024

Ford ha anunciado hoy la introducción de siete modelos completamente eléctricos en Europa antes de 2024. La idea que maneja la compañía es vender más de 600.000 vehículos eléctricos en el Viejo Continente para 2026.

Todo ello después de que la multinacional norteamericana haya decidido separar la compañía en dos divisiones distintas. Por un lado, estará el negocio de vehículos eléctricos y, por otro, el de los modelos de combustión.

Con esta gama ampliada de vehículos de pasajeros y comerciales, Ford reafirma su compromiso de conseguir un 6% de resultado neto de explotación (EBIT) en Europa en 2023. La aceleración en Europa apoya el objetivo de Ford de vender más de 2 millones de vehículos eléctricos globalmente para 2026 y conseguir un margen neto de explotación de la compañía a nivel global (EBIT) del 10%.

De esta manera, en 2023, Ford comenzará la producción en Colonia (Alemania) de un vehículo de pasajeros completamente eléctrico, un crossover de tamaño medio, con un segundo vehículo eléctrico que se añadirá en 2024 a la gama fabricada en Colonia. Este modelo 100% eléctrico tendrá una autonomía de 500 kilómetros con una sola carga.

La confirmación de que un segundo vehículo completamente eléctrico, un crossover deportivo, se producirá en el Centro de Electrificación de Colonia significa que la producción de vehículos eléctricos en esta planta se aumenta a 1,2 millones en seis años.

La inversión en los vehículos eléctricos de pasajeros que se construirán en Colonia se espera que ascienda a 2.000 millones de dólares. La inversión incluye una nueva planta de ensamblaje de baterías que está previsto que comience a operar en 2024.

Adicionalmente, el vehículo más vendido de Ford en Europa, el Ford Puma también tendrá una versión eléctrica producida en Craiova (Rumanía) desde 2024.

Asimismo, la icónica gama Transit incluirá cuatro nuevos modelos- la completamente renovada furgoneta Transit Custom de una tonelada y Tourneo Custom de uso mixto en 2023 y la nueva generación de la furgoneta Transit Courier y la versátil Tourneo Courier en 2024.

Planta de baterías en Turquía

Por otra parte, Ford ha firmado un Memorándum de entendimiento no vinculante con SK On Co., Ltd. y Koç Holding para crear una nueva joint venture líder en la industria en Turquía.

Esta joint venture estaría localizada cerca de Ankara y producirá celdas de NMC con alto contenido en níquel para ensamblaje en módulos de baterías. Se prevé que la producción comience a mediados de la década con una capacidad anual aproximada en el rango de 30 a 45 GWh.

La inversión que los tres socios están planeando en la joint venture de baterías, que también contará con el apoyo del Gobierno turco, beneficiará directamente a los operadores de vehículos comerciales pequeños y grandes en toda Europa, reduciendo los costes de energía y de funcionamiento y proporcionando una contribución significativa a la reducción de CO2.