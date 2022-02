El mítico DeLorean vuelve de 'regreso al futuro', convertido en coche 100 % eléctrico

No es ni una réplica ni una transformación de algún aficionado a la saga de Robert Zemeckis (1985), sino que se trata de un anuncio oficial: el DeLorean regresa a la vida en 2022.

El anuncio, escueto, lo han realizado desde su web y sus redes sociales, con un enigmático mensaje en el que invitan a los interesados a estar pendientes de las próximas novedades.

"El Futuro nunca fue prometido. Reimagina hoy. Apúntate al estreno del DeLorean en 2022", dice el fabricante en su cuenta de Twitter.

The Future was never promised. Reimagine today.

Sign up for the premiere of the DeLorean in 2022.

https://t.co/K9n8D1s5uK