Coches 'sin carnet' de segunda mano: una de las tendencias que más crece en Milanuncios

La ingente oferta de vehículos que ofrece el mercado automovilístico se debe a la gran variedad de necesidades y utilidades que los conductores pueden demandar.

Mientras que los que más triunfan son los grandes y familiares SUV, los pequeños eléctricos se abren camino para circular sin problemas por las ciudades. Y de entre todas las tendencias del mercado, una ha llamado la atención del portal especializado en compraventa de segunda mano, Milanuncios.

"Milanuncios ha identificado que los coches sin carnet, también llamados microcoches, se posicionan como una de las tendencias más pujantes para el año 2022 en el mercado de motor", declara la compañía.

A 45 km por hora

Estos 'coches sin carnet' no son otra cosa que cuatriciclos de cuatro ruedas, con un peso inferior a 350 kilogramos y con una potencia que les impide sobrepasar los 45 kilómetros por hora. Además, como indica su apodo, no requieren que sus propietarios tengan el carnet de conducir, sino que basta con el permiso de clase AM. Al igual que ocurre con los ciclomotores, se pueden conducir a partir de los 15 años.

Según datos del portal de compraventa online, durante el último año 2021 la oferta de este tipo de vehículos se incrementó un 22 % respecto al año anterior.

https://www.eleconomista.es/motor/noticias/11605445/02/22/El-canal-online-gana-peso-en-el-proceso-de-compra-de-un-coche-desde-la-pandemia.html

Este crecimiento se traduce en que en Canarias, según indican, el precio medio de estos vehículos está experimentando una subida del 168 %, ya que se ha pasado de 1.273 euros a los 3.414. Y justo entre ambas cantidades se halla el precio medio de este tipo de vehículos: 2.600 euros.

Por regiones, Galicia y Castilla-La Mancha son las que más presencian cómo crece su oferta, con un incremento del 38 % en ambas comunidades.

En cuanto a marcas y modelos, Aimax, Ligier y Chatenet son, en este orden, las más demandadas, aunque Ligier es la que mayores crecimientos está experimentando. Por su parte, tanto el Aixam crossline y el Ligier JS50 DCI son los modelos más demandados.

Relacionados La escasez de chips obliga a importar muchos más coches de segunda mano