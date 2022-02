Nuevo Récord Guinness: 4.500 km en coche eléctrico con menos de tres horas de carga

Junto con el elevado precio, la autonomía y la falta de infraestructura, el tiempo de carga suele ser uno de los argumentos más empleados a la hora de descartar al coche eléctrico en una compra. Para desvanecer barreras en esa toma de decisiones, Porsche se ha implicado tanto que hasta ha batido un récord Guinness.

Wayne Gerdes, conocido por ostentar varios récords por conducir de forma eficiente, se propuso cruzar Estados Unidos con un Porsche Taycan de costa a costa, desde Nueva York hasta los Ángeles, empleando el menor tiempo posible de carga. 2.834,5 millas o unos 4.561 kilómetros. Hasta su proeza, el récord anterior estaba fijado en 7 horas, 10 minutos y 1 segundo.

Al ponerse en marcha, el viaje de Gerdes estuvo completamente rastreado por GPS. En cada una de sus paradas para repostar, técnicos independientes anotaban los datos de carga para que todo quedase registrado.

????For the @GWR Books: #WayneGerdes drove 2,834.5 miles from LA to NYC in a 2021 Porsche Taycan. Using only the @ElectrifyAm charging network he did so with a record breaking cumulative charging time of just 2hours, 26minutes and 48 seconds. ???? World Record! (1/3) pic.twitter.com/WEaTRfANs0