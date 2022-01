El túnel antiatascos de Elon Musk se encuentra con sus primeras aglomeraciones

El colosal proyecto ideado por el magnate Elon Musk para evitar atascos en las grandes ciudades mediante una amplia red de túneles comienza a dar sus frutos. Y estos, lejos de mostrar los resultados esperados, por el momento no parecen demasiado alentadores.

El Vegas Loop, un túnel con una extensión de unos 2,7 kilómetros y que conecta varios puntos del Centro de Convenciones de Las Vegas, en Nevada (EE UU), lleva abierto desde el pasado mes de abril para ofrecer servicio a los clientes durante determinados eventos. Pero ha sido precisamente ahora, en el marco de la feria internacional CES 2022, cuando se ha probado su eficacia con una demanda relevante.

En su concepción, los túneles cavados por The Boring Company, la compañía creada por Musk para este propósito, permitirían a los coches circular a altas velocidades mediante la conducción autónoma y, sobre todo, evitar los atascos que se generan en la superficie.

2025: This how most will die, asphyxiating in a tesla tunnel traffic jam, which is supposed to be impossible pic.twitter.com/9DDX5PU83w