Luis Candelas y la eliminación del margen de 20 km/h para adelantar en vías convencionales

Luis Candelas fue un conocido bandolero español nacido en el barrio madrileño de Lavapiés en 1804 y muerto a garrote vil en 1837. Era un hombre de pequeña estatura, gordinflón, algo casposo y pendenciero que realizó la mayoría de sus atracos en Madrid capital al grito de "la bolsa o la vida" y que poco antes de ser ajusticiado sus últimas palabras fueron "Adiós Patria mía, sé feliz".

Muchos de los lectores se estarán preguntando por qué hacemos referencia a Luis Candelas al hablar de la eliminación del margen de los 20 km/h en las carreteras convencionales que el Gobierno está a punto de perpetrar, y al final de este artículo saldrán de dudas. Este artículo ha sido elaborado en colaboración con Andrés Luis Romera Zarza, Auditor de Seguridad Vial.

Fuimos los primeros en advertir, el día 16 de diciembre del año pasado, sobre el estrés y riesgo que esta medida iba a provocar en los conductores si el Gobierno, finalmente, la incluía en la modificación de la Ley de Tráfico que tenía en mente realizar. Argumentamos técnicamente lo desastrosa que era tal medida, y con posterioridad se sumaron a la denuncia otras fuentes.

A pesar de todo ello, Pere Navarro, Director de la DGT, en su afán recaudatorio, siguió adelante con su idea de eliminar dicho margen. El objetivo era el de evitar que los conductores pudieran alegar este motivo cuando eran multados por exceso de velocidad detectados por los radares de la DGT en carreteras convencionales.

El pasado 17 de noviembre se realizó el Pleno del Senado donde se debatieron y votaron las enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. La enmienda del Grupo Socialista sobre inclusión del punto 5 del artículo único fue aprobada, por lo que en el texto que el Senado remitirá al Congreso para su aprobación definitiva estará incluida la eliminación del margen de 20 km/h para adelantar en carreteras convencionales.

La razón principal de eliminar este margen es para evitar que se puedan recurrir las multas por exceso de velocidad en carreteras secundarias.

Argumentos del PSOE

El Grupo Parlamentario Socialista para la defensa de su enmienda, aprobada en el Senado, ha argumentado:

Que en 2019 hubo 239 fallecidos por choque frontal en carreteras convencionales. Pero lo que no indica es que, en dicho año, han fallecido por salida de vía 482 personas, y que otros 434 han fallecido por accidente en curva y otros 179 más por accidentes en intersección.

Que el margen de velocidad tuvo su origen a finales de los años 70 donde se priorizaba la fluidez a la seguridad vial y que tras la ampliación de la red de alta capacidad no tiene sentido que persista esta excepción. Pero lo que no dice es que las vías de alta capacidad no vertebran el territorio, por lo que una mayoría de los desplazamientos de media y corta distancia se efectúan por carreteras convencionales. Por ello, las sucesivas Leyes de Trafico, y modificaciones de las mismas, propuestas por los Grupos Socialista y Popular no han suprimido dicho margen en casi medio siglo.

Tras su posible aprobación solo se podrán hacer adelantamientos a camiones en curvas o en pendientes muy pronunciadas.

Que el mantenimiento de los 20 km/h de exceso para adelantar en carretera convencional invita a los adelantamientos por lo que va contra la seguridad vial. Pero lo que no dice es que sin ese margen los adelantamientos se van a producir donde los vehículos pesados reduzcan su velocidad. Es decir en las curvas y rampas, donde la visibilidad de adelantamiento es mucho menor y en muchos casos inexistente.

Que el sistema seguro parte de la premisa de que todo riesgo debe ser eliminado o al menos minimizado. Esto es totalmente falso, ya que el sistema seguro parte de la premisa de que el error humano se puede producir a la hora de conducir, y que donde el factor humano no llegue lo debe de hacer la infraestructura y el vehículo para evitar el accidente de tráfico o minimizar sus daños.

Que la apuesta es ir a carreteras 2+1, es decir hacer dos carriles en la misma dirección allá donde se pueda para permitir adelantar sin invadir el carril contrario. Pero lo que no dice es que dicha solución solo es factible para un volumen de tráfico reducido (IMD baja), y así evitar los cuellos de botella que se producen en las zonas de paso de dos a un carril. Al tratarse de zonas de convergencias de tráficos, además se pueden provocar accidentes por incorporaciones inadecuadas, sin entrar a valorar el enorme coste económico que supondría transformar las carreteras convencionales en carreteras 1+2.

De esta decisión, tomada equivocadamente en el Senado, esperamos que sus Señorías, que la han votado, no tengan en el futuro sus manos manchadas de sangre con las nuevas víctimas mortales de accidentes de tráfico que puedan provocar con su decisión. Pero sin duda tendrán que responder a sus votantes de Comunidades Autonómicas que les han elegido (207 Senadores) o a las Comunidades Autonómicas que les han designado a dedo (57 Senadores) por el trastorno económico que les van a causar con su decisión.

A principios de 2019, la Red Nacional de carreteras convencionales era de 14.385 kilómetros (10% del total), mientras la Red Autonómica de carreteras convencionales era de 67.296 (45% del total) kilómetros y la Red de Diputaciones y Cabildos de carreteras convencionales era de 66.715 kilómetros (45% del total).

Los adelantamientos volverán a ser la primera causa de muerte en las carreteras españolas.

120 millones de euros

Para adaptar la Infraestructura a la nueva normativa de eliminación del margen de 20 km/h para adelantar en carreteras convencionales, se deben adecuar la señalización horizontal y vertical de dichas carreteras a la nueva realidad. Para ello se deberá invertir según nuestros cálculos del orden de 120 millones de euros, de los que el 90 % corresponderá a las Comunidades Autonómicas, Diputaciones y Cabildos invertirlos.

En caso de producirse accidentes de tráfico, sin una adaptación de la señalización horizontal y vertical a la nueva realidad, las mayores perjudicadas serían las Comunidades Autonómicas, Diputaciones y Cabildos. Estos tendrían que hacer frente a reclamaciones millonarias tanto por parte de los fallecidos como de las compañías aseguradoras.

Por ello, esperamos que el Congreso de los Diputados haga caso a sus expertos, integrados tanto en su propia Comisión de Interior, como en la del Senado, que se han manifestado por mantener el margen de los 20 km/h. Y que no hagan caso al Director de la DGT, que por su presunto parecido físico y talante con Luis Candelas, parece una reencarnación del mismo en el siglo XXI gritándonos siempre a los conductores que le demos la bolsa "con las tasas y sanciones crecientes que nos impone". Ya se ha manifestado a favor de que paguemos por utilizar las autovías y autopistas libres de peaje en la actualidad, o le demos la vida con actuaciones como la eliminación del margen de los 20 km/h que nos ocupa.

Por favor, Congreso de los Diputados, corregir al Gobierno, para que no tengamos que fallecer en accidentes de tráfico y tener que despedirnos, como Luis Candelas, con un "Adiós Patria mía, sé feliz".

Cronología

De esta forma, el Gobierno remitió al Congreso su Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados nº 50-1 de 23 de marzo de 2021.

En el punto 5 del artículo único del texto remitido se suprimía el apartado 4 del apartado 21 de la Ley original, que permitía el margen de 20 km/h para adelantar en carreteras convencionales. En la exposición de motivos que argumentan la modificación de la Ley, solo se hace una mínima referencia a la eliminación del margen de los 20km/h en el párrafo 4 de la página 3, sin que se argumenten técnicamente las ventajas desde el punto de la Seguridad Vial de dicha medida.

Abierto el plazo de enmiendas al Proyecto de Ley por parte de los Grupos Parlamentarios del Congreso, los Grupos Ciudadanos, Plural, Vasco, Republicano, Popular y VOX, presentaron enmiendas para la supresión del citado apartado 5. El que eliminaba el margen de los 20 km/h para adelantar en carreteras convencionales, según Boletín Oficial del Congreso de los Diputados nº 50-2 de 25 de junio de 2021.

La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley, formada mayoritariamente por los socios de Gobierno, rechazó incorporar las enmiendas presentadas para la supresión del punto 5 del artículo único. Solo se admitió la de Ciudadanos que fue retirada con anterioridad a su votación, según Boletín Oficial del Congreso de los Diputados nº 50-3 de 8 de octubre de 2021.

El Informe de la Ponencia sobre el Proyecto de Ley fue remitido con posterioridad a la Comisión de Interior del Congreso, con competencia legislativa plena, para su discusión y aprobación, con o sin enmiendas, por los grupos parlamentarios pertenecientes a la misma.La Comisión de Interior, visto el Informe de la Ponencia sobre el Proyecto de Ley, decidió aprobar la enmienda de supresión del punto 5 del artículo único, según Boletín Oficial del Congreso de los Diputados nº 50-4 de 18 de octubre de 2021.

Con posterioridad el Proyecto de Ley, sin el polémico punto 5, fue remitido por el Congreso de los Diputados al Senado para su aprobación, con o sin enmiendas. El día 15 de octubre el Senado recibió el documento, que remitió a su Comisión de Interior, abriendo el plazo para presentación de enmiendas y propuestas de veto hasta el día 27 de octubre de 2021, Boletín Oficial del Senado nº 243 de 15 de octubre de 2021.

Durante el plazo indicado se presentaron 83 enmiendas, de las cuales solo una enmienda presentada por el Sr. Cleries i González del Grupo Nacionalista, por iniciativa propia, y otra presentada por el Grupo Socialista solicitaban de nuevo la inclusión del punto 5 del artículo único suprimido por el Congreso de los Diputados, Boletín Oficial del Senado nº 251 de 8 de noviembre de 2021.

El día 8 de noviembre de 2021 se celebró la reunión de la Comisión de Interior del Senado, donde se aprobó el Informe de la Ponencia, con 17 votos a favor y 11 abstenciones, que había incluido en el Proyecto de Ley remitido por el Congreso de los Diputados 12 enmiendas de las 83 presentadas por los Grupos Parlamentario del Senado, sin que ninguna de las cuales fueran las indicadas en el párrafo anterior de inclusión nuevamente del suprimido punto 5 del artículo único, Boletín Oficial del Senado nº 282 de 8 de noviembre de 2021.

El día 17 de noviembre de 2021 se realizó el Pleno del Senado donde se debatieron y votaron las enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

