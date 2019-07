La esperanza de una nueva ronda de estímulos monetarios a uno y otro lado del Atlántico ha acabado con la deuda marcando nuevos mínimos históricos de rentabilidad y para Jesús Sánchez-Quiñones, director general de Renta 4, el inversor debe "pensar en lo impensable" y no descarta que el bono español acabe situándose en negativo. Eso sí, advierte de que los movimientos de los mercados tienen una base "exclusivamente monetaria", algo que califica como "peligroso".

Si al principio del año a cualquier inversor le hubiesen dicho que se iba a vivir la situación actual probablemente habría resultado difícil de creer. ¿Qué se puede hacer de cara a la segunda mitad del año?

Y si al Tesoro español le dicen que puede emitir a 30 años al 1,1% y a 10 años por debajo del 0,3% habría dicho que si estabas en tus cabales. Creo que lo fundamental es ser consciente de que todos los movimientos de los mercados tienen una base exclusivamente monetaria. Estamos en la fiesta monetaria y parece que de momento nadie quiere bajarse de ella, pero habría que tener prudencia.

¿Hasta dónde puede llegar el bono español?

El de la renta fija es el mercado más intervenido que ha existido desde que se tiene memoria histórica. En la situación actual hay que pensar en lo impensable. Como que el bono español se ponga en negativo a 10 años, es algo que no se puede descartar en absoluto.

Con este escenario, ¿hay algún activo atractivo?

Es que estamos en una situación que es exclusivamente monetaria. La economía está claramente peor. Lo único que hace que suban las bolsas es la promesa de una bajada de tipos y un nuevo programa de compras, es algo un poco peligroso, lo cuál no quiere decir que no siga subiendo. Creo que ir contra el mercado es muy peligroso, porque esto puede durar tiempo, pero hay que ser consciente de que es un tema monetario. Yo soy tremendamente crítico porque cuanto más dure esto más difícil es volver a la normalidad.

¿Qué efecto puede acabar teniendo en la economía estas decisiones?

Esto lo que puede hacer es que una recesión tarde más en llegar, pero que cuando venga lo haga con mayor intensidad. La pregunta sobre si estos estímulos funcionan depende de en qué sentido se haga. Si funcionar es que suban los mercados, durante un tiempo funcionará. ¿Pero eso hace que haya más crecimiento? No. ¿Están los deudores y los gobiernos encantados? Por supuesto, todos.

En este panorama, qué le espera a la banca

El sector bancario lo tiene mal. Las expectativas de rentabilidad están muy difíciles. Pero es muy relevante que se está dando por hecho que va a haber un QE en Europa. Pero materializarlo implica unos acuerdos políticos que está por ver que puedan materializarse. Hasta ahora para que los bancos centrales compraran bonos de los países tenían que comprar en relación y la clave de capital y tenían un límite del 33% para cada emisión, pero ya estamos cerca de ese nivel. Probablemente tengas que subir ese nivel al 50% y para eso necesitas un consenso político importante. Y cuando lo subas, si es que lo haces, vas a crear un problema. Holanda y Alemania tienen superavit y cada año hay menos deuda disponible imagina a dónde se pueden ir los tipos negativos.

Con la deuda en estos niveles, ¿la renta variable es la única alternativa?

Si crees que el bono español puede estar en el 0,25% durante años la bolsa está baratísima. Si no me lo creo no tengo que estar en bonos y cómo la bolsa no se ha creído del todo esta situación tampoco es necesariamente el activo que más va a sufrir. Pero los problemas para la bolsa no empiezan en la propia bolsa, si no en la renta variable.