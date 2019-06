Bankia AM: "La batalla es por la inflación, no por el crecimiento económico"

Ángel Alonso Madrid

Ignacio Ezquiaga, director corporativo de Banca Privada y Gestión de Activos de Bankia, considera que el bajo crecimiento económico no afectará a los beneficios de las empresas gracias al aumento de la productividad que favorece la robotización.

¿Cómo puede evolucionar la guerra comercial emprendida por Estados Unidos durante los próximos meses?

Al final van a llegar a un acuerdo que sea beneficioso tanto para China como para Estados Unidos, porque no le interesa meterse en un conflicto imposible, pero sí ir lanzando batallas a medio plazo. Estados Unidos se ha planteado esta guerra de forma muy ambiciosa pero ya se ha visto que ha antepuesto claramente la guerra por la supremacía en el control del sector tecnológico. El primer test para analizar cómo va a evolucionar será en la Cumbre del G20 a finales de junio en Osaka. La sensación es que Trump va a seguir dando una de cal y otra de arena para reforzar su posición negociadora.

Con la bolsa norteamericana cerca de sus máximos históricos, ¿qué se puede esperar en los próximos meses?

Somos positivos. Lo que hemos vivido ha sido un recorrido lateral de la bolsa norteamericana, sin una tendencia clara, moviéndose a golpe de tuits. En este escenario, será clave la actuación de la Reserva Federal, que se ha mostrado sensible a la desaceleración de la economía y la bajada de la curva de tipos, que no aplanamiento. Quizá la Fed haga una rebaja de tipos, que sería como reconocer que los subió demasiado en su momento, aunque nosotros no creemos que lo haga. De todas maneras, lo tendría justificado. Nuestro escenario no es que se anticipe una recesión, como el mercado temía el año pasado, sino que nos encontramos con una inflación muy baja, gracias a factores que hacen ganar dinero a las compañías a nivel global, porque aumenta la productividad gracias a la tecnología y la robotización. La batalla se está librando en las expectativas de inflación y no de crecimiento, y esto hace que el fondo del mercado no haya cambiado tanto y la forma en que evolucione sea lateral.

¿Qué oportunidades hay en bolsa europea?

Europa sigue hundida completamente, se ha quedado descolgada de Estados Unidos. El Banco Central Europeo ha cambiado un poco su hoja de ruta, pero no va a bajar más los tipos, solo queda por ver qué medidas adoptar para prestar más liquidez al sistema. Serán claves también las negociaciones comerciales, porque existe una amenaza al sector del automóvil. Pero como el mercado descuenta un escenario desfavorable para Europa, en realidad tan solo cabe ya esperar noticias positivas.

¿Cómo puede afectar el aplazamiento de subida de tipos?

En los últimos meses se ha producido un estrechamiento de los diferenciales en los países periféricos que favorece el carry trade, incluso con Italia a pesar de la deriva de su política fiscal. Lo que cabe esperar es que se prolongue este escenario de incertidumbre, con el telón de fondo de las dudas del comercio internacional, que ya crece por debajo del PIB global. Y esto a Europa sí le afecta más por su dependencia del sector exportador.