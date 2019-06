"España no está mal posicionada para generar valor con la guerra comercial"

Antonio López es el gestor del March International Valores Iberian Equity, uno de los mejores fondos por rentabilidad en el año de la Liga de la Gestión Activa en bolsa española de elEconomista. Considera que la volatilidad de los mercados va a permitir encontrar buenas compañías a buenos precios

Aunque los inversores más temerosos han decidido salir de bolsa ante la incertidumbre de los mercados y refugiarse en activos de deuda, Antonio López considera que es un error, porque sigue habiendo más probabilidad de encontrar valor en la renta variable que en la renta fija. Su fondo March International Valores Iberian Equity, que se encuentra en las primeras posiciones de la Liga de la Gestión Activa de elEconomista, lo demuestra a pesar de los vaivenes de las últimas semanas. Incluso con el temor a una profundización de la guerra comercial que afectará más de lleno a Europa, López, que ha trabajado durante muchos años como analista antes de ser gestor, estima que España sería uno de los lugares menos perjudicados.

Los inversores han salido de bolsa para refugiarse en renta fija. ¿Les aconsejaría volver?

Es muy difícil aconsejar. Para mí, hay más riesgo estando en la renta fija que en la renta variable. Hay riesgos de todo tipo en el medio plazo, hay experimentos monetarios, como los de la última década, que no sabemos cómo van a acabar, pero ante los posibles riesgos de inflación, de amenazas de subidas de tipos de interés, que tarde o temprano van a ocurrir, no creo que la renta fija proteja los ahorros. Creo en la protección en activos que son productivos. Yo estoy muy invertido en mis productos, tanto en el fondo español como en el europeo. Y España no está mal posicionada para que el mercado pueda generar valor en el medio y largo plazo, pero hay que ser muy selectivos. No vale cualquier cosa.

¿Cómo afectaría al mercado que Trump situara a Europa en la diana de su guerra comercial?

La guerra comercial puede provocar que los mercados emergentes salgan perjudicados. Y eso nos puede afectar por la exposición de las compañías españolas a Latinoamérica. Pero, por otro lado, España no es muy dependiente del comercio exterior, por lo que no sería unos de los mercados más afectados. Una cosa compensa la otra. Lógicamente, una guerra comercial es malo para todos y saldríamos perjudicados. Pero la volatilidad no nos da miedo, es lo que nos permite comprar buenas compañías a buenos precios. Nosotros llevamos haciendo esto desde hace muchos años, antes de que se hablara del value, y sin ser famosos.

¿Cómo han ido configurando la cartera durante estos últimos meses?

No ha habido muchos cambios porque conocemos bien las compañías, ha habido más cambios en los porcentajes de exposición. Hay empresas que representan el top 5 de la cartera, que para nosotros son muy buenas, pero que no requieren mucha gestión operativa, porque de hecho la primera posición es Barón de Ley, con un grado de liquidez muy pequeño ahora y donde pensamos que la opa a 109 euros no refleja su valor. Pero, en general, es difícil que tengamos más del 5% de la cartera en ningún valor.

¿Cuáles son las compañías donde tienen más convicción?

Firmas que nos gustan son Árima, los anteriores dueños de Axiare, que se vendió a Colonial, que tiene un equipo directivo con un track record bestial, en la que tenemos un 4,5% de la cartera. Otra es eDreams, que conocemos bien, aunque al mercado no le gusta demasiado. En lo que llevamos de año es la compañía que más ha aportado a la cartera, seguida de la portuguesa Jerónimo Martins. Nosotros no fuimos en su día a la salida a bolsa, a cerca de 10 euros. Luego cayó por debajo de los 2 euros, cuando Iberia dijo que dejaba de publicitarse en sus páginas. Pero se ha producido una cosa curiosa: es un negocio que crece, un equipo directivo nuevo, cuyo CEO conoce bastante bien el negocio, y ha logrado reducir su nivel de endeudamiento. Solamente la renegociación de sus vencimientos de deuda y de sus bonos ha conducido a una creación del beneficio por acción de la compañía de doble dígito. Y eso el mercado todavía no lo ha percibido, al igual que el potencial de una operación de M&A.

¿Alguna más?

Másmovil. Reconozco que nos hemos perdido el gran rally que ha tenido desde niveles bajos, porque era difícil identificar al siguiente Jazztel, pero han hecho un gran trabajo, es la compañía más dinámica del sector, es la que está ganando más clientes mes a mes. Pero nunca compramos por el atractivo especulativo. Vemos que el equipo directivo tiene muchas acciones de la compañía, por lo que son los primeros interesados en que la firma vaya bien. También tenemos Euskaltel. Nos gustan mucho situaciones oligopolísticas y sobre todo con el cambio del equipo directivo de la compañía. La entrada de José Miguel García es una buena noticia

¿Tienen algún valor del sector financiero?

Solemos estar muy poco invertidos en este sector. Tenemos Bankinter, BBVA, Alantra, Mapfre y Catalana Occidente. Intentamos compensar la ausencia de negocio financiero cíclico con otras compañías. Para mí el mejor es Bankinter, que es un banco que parece caro, pero siempre lo hace mejor que el resto. Además, lo mides y siempre sube el 0,8% de lo que lo hacen el resto de entidades. Y cuando cae, lo hace a la mitad. Tiene un balance favorable. Tenemos BBVA porque es una inversión más oportunística y siempre en función de cómo vemos el mercado mexicano. Es una forma de invertir un poco en mercados emergentes.