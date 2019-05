Drillisch confirma el pago de cinco céntimos por acción en 2019 y vuelve a gustar al mercado

La junta de accionistas anual de 1&1 Drillisch, celebrada este martes, ha recibido formalmente la propuesta de la dirección para retribuir con cinco céntimos de euro cada acción, frente al dividendo de 1,6 euros por acción que se abonó el año pasado. La compañía busca así mitigar el impacto de la subasta de frecuencias 5G en Alemania, puja en la que participa desde el pasado 19 de marzo y que ya se acerca, en total, a los 6.000 millones de euros. | Todo lo que debe saber sobre el índice Eco30: que es y quién lo compone

"La propuesta es una medida preventiva para asegurar que las inversiones adicionales necesarias se pueden llevar a cabo si Drillisch adquiere con éxito frecuencias al final de la subasta del 5G", han explicado desde United Internet y Drillisch, matriz y filial, en declaraciones recogidas por Telecom Paper, sobre el pago de dividendos de 2019 que está previsto para el 24 de mayo.

El 5G es la tecnología de quinta generación que aumentará la velocidad de la conexión a Internet y será la base de las nuevas industrias asociadas a la conectividad, la electrificación y la conducción autónoma.

De este modo, Drillisch reducirá el dividendo en un 97% en su año fiscal 2019, que ya ha terminado, hasta ofrecer cinco céntimos por título, con respecto al pago de 1,60 euros que ofreció en el ejercicio anterior.

No obstante, sólo se podrán acoger al pago aquellos inversores que estuvieran en posesión de acciones antes del 22 de mayo (hoy, martes, ha sido el último día para adquirirlas). Está previsto que su matriz, United Internet, haga lo mismo y ofrezca también un dividendo de cinco céntimos por acción tras la junta de accionistas del próximo 23 de mayo.

"los tiempos son inciertos debido a "las negociaciones de precios con Telefónica Deutschland, la continua presión competitiva y la nueva red móvil 5G"

Las acciones del cuarto operador móvil alemán han reaccionado en positivo con la noticia, con una subida próxima al 2% durante la sesión de hoy, que eleva la cotización hasta los 29 euros, aunque se revela aún insuficiente en un valor que pierde en torno a un 34% en lo que llevamos de año.

La subasta de frecuencias de tecnología 5G en Alemania, en la que participan, además de Drillisch, Deutsche Telekom, Vodafone y Telefónica Deutschland, suma 5.950 millones de euros en la que es la ronda número 385, dos meses después de su inicio. Una cifra más alta de lo previsto y que ingresaría el Estado por la venta de frecuencias que ocupan el espacio público.

"Después de que la subasta alemana del 5G cambiase de marcha por el esfuerzo de Drillish de romper el estancamiento a causa del exceso de demanda de las frecuencias de 10 megahercios en la banda de los 3,5 gigahercios, en el día 33, las previsiones de costes se han vuelto más inciertas, en nuestra opinión, dado que el movimiento de Drillisch impulsó nuevas ofertas por la banda de los 2 gigahercios", explica el analista Erhan Gurses, de Bloomberg Intelligence.

"Nuestro análisis sugiere que una red de 5G crearía valor sólo si ayudase a casi duplicar la cuota de mercado, asumiendo los costes totales de espectro de 2.500 millones de euros en dos subastas", añade el experto.

La recomendación vuelve a ser clara y atractiva

A lo largo de 2019, Drillisch ha venido perdiendo el respaldo mayoritario del mercado, del que sí disfrutaba antes de comenzar la subasta, aunque nunca había dejado de recibir un consejo de comprar. Sin embargo, entre el 10 y el 13 de mayo se produjo una mejora notable del respaldo de los analistas que siguen a la compañía alemana. Si el día 10, un 64,3% de los 14 analistas que seguían a la firma de telecomunicaciones emitían una recomendación positiva de compra sobre las acciones de Drillisch, el día 13 esta cifra llegó al 71,4% gracias al cambio de parecer de uno de los expertos.

En los últimos días ha habido cambios en la recomendación y la valoración de Drillisch por parte de distintos bancos de inversión, en especial tras la presentación de resultados trimestrales del pasado 15 de mayo.

"Cuanto más dure la subasta alemana del 5G, más binaria se vuelve", sostienen desde Citi

Si bien DZ Bank rebajaba a mantener el consejo favorable que antes emitía sobre los títulos de Drillisch, y situaba el precio objetivo en los 30 euros desde los 40, otras casas de análisis, como Citi, han considerado "prudente" elevar su consejo desde vender a mantener, aunque también ha recortado el precio objetivo a los 30 euros.

"Cuanto más dure la subasta alemana del 5G, más binaria se vuelve", sostienen desde Citi, en declaraciones recogidas por Bloomberg. "O Drillisch gana espectro de frecuencias a precios elevados o vuelve a los acuerdos con operadores de redes virtuales de telefonía móvil y es rico en flujo libre de caja, con una cuenta de resultados sólida y una buena valoración", insisten desde el banco estadounidense.

No obstante, los analistas de Citi mantienen que cualquiera de las opciones que elija no alterará la "falta de atractivo" de la compañía, a pesar de que considera que "la calificación negativa anterior no está exenta de riesgo en los niveles actuales, especialmente si no adquiere espectro", concluyen.

Según la cifra del consenso de analistas que sigue a la compañía, el precio objetivo es de 46,61 euros, lo que supone que el potencial alcista es del 60% desde los 29 euros que marca el valor en la actualidad.

Unos fundamentales sólidos

Por el momento, las estimaciones de ganancias para Drillisch apuntan a que la compañía ganará un 29% más entre 2018 y 2021, año este último en que el beneficio neto será de 912 millones de euros, la primera vez en su historia en que se acerca tanto a los 1.000 millones de beneficio.

La firma alemana, que se incorporó a elMonitor en febrero de este año (y pierde alrededor de un 15% desde entonces), es la tercera empresa de las 19 del sector de las telecomunicaciones móviles con una capitalización bursátil superior a los 5.000 millones de euros en cuanto a la rentabilidad por dividendo prevista para 2019. Los pagos de Drillisch rentarán un 6,88%, sólo por detrás del 9,45% de Telefónica Deutschland y del 8,59% de Vodafone Group, según datos del consenso del mercado que recoge FactSet.

Asimismo, Drillisch destaca por contar con la cuarta mejor recomendación de la industria de la que forma parte, tras T-Mobile US, SoftBank y China Unicom; y sus beneficios se compran más baratos que los de la media del sector. El PER (veces que el beneficio está incluido en el precio de la acción) es de 11,3 veces frente a la media de 22,5 veces del sector, que baja hasta las 15,4 veces sin incluir a Cellnex, cuyo multiplicador de ganancias es bastante elevado.

También la firma de analistas Kepler Cheuvreux ha bajado el precio objetivo para 1&1 Drillisch de 64 a 44 euros, pero ha dejado la calificación en comprar. El analista Martin Jungfleisch escribió en un estudio disponible el lunes que los tiempos son inciertos debido a "las negociaciones de precios con Telefónica Deutschland, la continua presión competitiva y la nueva red móvil 5G", según recoge el portal de finanzas alemán Onvista. El analista, además, ha reducido sus estimaciones para el proveedor de servicios móviles. Sin embargo, en caso de un resultado positivo de la subasta 5G, el experto ve oportunidades de precio para 1&1 Drillisch.