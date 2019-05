Al euro 'le pesa' Europa y roza mínimos de 2017 frente al dólar

Víctor Blanco Moro Madrid

El 1 de febrero del año pasado el cruce del euro con el dólar batía 1,25 dólares por primera vez en casi 4 años. Fue una de las últimas alegrías que han vivido desde entonces los alcistas en la divisa europea, ya que, desde aquel momento, el cruce no ha parado de caer.

La cotización ha perdido en torno a un 11% en menos de un año y medio. Los mínimos de este año se marcaron el pasado 25 de abril en los 1,113 dólares y desde ese nivel el euro no se ha movido demasiado. Según los expertos, las diferencias que presentan la economía estadounidense y la de la eurozona son las responsables de la debilidad del cruce, que podría seguir cayendo y visitar, según el análisis técnico, los mínimos de 2016 en los 1,03 dólares.

Víctor Alvargonzález, socio fundador de Nextep Finance, explica qué es lo que mueve a las divisas: "Los tipos de interés y la fortaleza de la economía subyacente. En el caso del euro, la economía estadounidense no tiene rival con Europa. Es absolutamente incomparable. EEUU crece al 3%, mientras Europa tendrá suerte si no entra en recesión", explica el experto.

En qué región puede ser más acusada la ralentización puede ser motivo de debate entre economistas, pero, en el caso de los tipos de interés, el diferencial no deja lugar a duda, y se inclina a favor de EEUU: mientras la economía del país americano se desarrolla ahora con unos tipos de interés de referencia de entre el 2,25% y el 2,5%, tras varios años de subidas por parte de la Reserva Federal, en la eurozona el precio del dinero no se ha subido desde 2011, y sigue en mínimos históricos, en el 0 por ciento.

La política juega en contra del euro

La situación política, además, podría pesar al euro más que al dólar, teniendo en cuenta que en el Viejo Continente el Brexit sigue siendo un asunto clave aún por resolver y no es el único. Desde Lombard Odier comentan el último movimiento de Matteo Salvini, primer ministro italiano, que "dijo la semana pasada que su Gobierno está listo para romper el compromiso con Europa de limitar el déficit al 3%".

Eso sí, si bien son un riesgo evidente para algunos expertos, no todos creen que la divisa vaya a sufrir las elecciones al Parlamento Europeo. Juan Fernando Robles, profesor de banca y finanzas, no cree que "los partidos populistas puedan en ningún caso contaminar el Parlamento y que se dé un vuelco con incidencia en la economía. Al final, las reglas de la UE se acaban por imponer, porque son férreas y no tienen más remedio que acatarse", explica. Para el experto, la tendencia del euro frente al dólar no es ahora clara: "Cualquier cosa puede ocurrir. Cualquier acontecimiento coyuntural puede modificar la cotización de las divisas.", pero reconoce que "en Europa la situación es menos clara, en el sentido en el que las incertidumbres sobre la economía europea son bastante superiores a las que existen sobre EEUU".

Al margen del aspecto fundamental, por técnico, Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader, avisa del riesgo de que el cruce pierda los 1,10. "Las últimas caídas están volviendo a aproximar peligrosamente a la cotización del eurodólar a la zona de soporte crítica en tendencia de los 1,11 dólares por euro. Del mantenimiento de esta zona de soporte clave de medio plazo de los 1,1090 depende que no se abra la puerta a una caída que buscaría 1,0339 dólares por euro", explica.