Acciona registra su peor semana del año en bolsa

No hay duda de que las cuentas trimestrales de Acciona, presentadas ayer al cierre de mercado, no han sido bien recibidas en el mercado de renta variable. La compañía ganó 73 millones de euros durante el primer trimestre del año, lo que representa una subida del 19,2% en relación al mismo período del año anterior, según informaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un comunicado en el que ratificaba sus expectativas de crecimiento (de beneficio y de dividendo) para el conjunto del ejercicio.

Sin embargo, parece que sus cifras no han gustado ni a analistas ni a inversores. Sus títulos lideran hoy los descensos en el Ibex 35 al ceder cerca de un 4% en la sesión, marcando así su nivel más bajo del último mes y medio.

Un descenso que provoca que la actual sea su peor semana del ejercicio al dejarse en el computo global más de un 2,5% (ver gráfico). Además, sus títulos ya no desatan entre las grandes firmas de inversión el entusiasmo que otrora solían despertar.

Acciona peor semana en bolsa de 2019

Casi la mitad de los analistas que han revisado su valoración sobre la compañía en la última semana, han fijado su precio objetivo por debajo de su actual precio de cotización, reincidiendo así en la opinión de un consenso del mercado que ve sus títulos cayendo un 8% en los siguientes doce meses.

En este sentido, los analistas de Bankinter, han decidido rebajar su recomendación de comprar a retener esta semana. Y no son los únicos que se han movido en esa dirección en los últimos meses. El porcentaje de expertos que recomiendan tomar posiciones en la compañía se ha visto reducido hasta su nivel más bajo del lustro al mismo tiempo que se incrementaban las voces que aconsejan deshacer posiciones en la firma a su nivel más elevado del año.

Por técnico podría ir a buscar los 130 euros

Tras las fuertes alzas que acumula en 2019, "a corto plazo podría consolidar posiciones sobre los mínimos de la pasada semana, pero todo apunta a que seguirá avanzando hasta marcar al menos un nuevo máximo creciente antes de corregir, y posteriormente podría dirigirse hacia los 110,30", asegura Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

"Cualquier eventual consolidación que aproxime su cotización a los 93,80 euros podría ser aprovechada para comprar ya que si el contexto general acompaña en próximos meses no descartaríamos ver subidas hacia los 130 euros, por lo que aún podría tener un amplio recorrido por delante", afirma Cabrero, que asegura que "mientras no pierda los 80,30 euros este escenario no será puesto en cuestión".

