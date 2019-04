Google cae más de un 8% por cuarta vez en 10 años

En mercado, hay desplomes históricos que el inversor debe saber aprovechar. Caídas a cuchillo, insólitas, como la sufrida por Goolge este martes, cuyas acciones se dejaron más de un 8% por cuarta vez en 10 años. Una corrección que puede ser vista como la alarma de un grave deterioro del negocio de la tecnológica o ser identificada como una oportunidad de compra inmejorable que surge de un día para otro.

Para descartar el primer escenario hay que ir a la razón de la ansiedad de los accionistas por recoger beneficios. Este motivo son los resultados del primer trimestre de Alphabet -la empresa matriz del buscador de Internet y la nomenclatura bajo la que cotiza en Wall Street-. Presentó un beneficio neto un 30% inferior al del mismo periodo por la provisión de 1.500 millones de euros (1.700 millones de dólares) de la multa que se le ha impuesto en la Unión Europea.

Pero estas cuentas pendientes con la justicia se conocían y no son el principal móvil del desplome en bolsa. Las dudas proceden estrictamente del menor crecimiento de los pagos por los clics en los anuncios de su entorno desde 2016, según la opiniones de distintos analistas recogidas por Bloomberg, por la fuga de inversión publicitaria a rivales como Amazon. Concretamente, implica que Google no estaría aumentando los volúmenes de tráfico tan rápidamente como para compensar las disminuciones en los precios de los anuncios.

Este dato sí pone en cuestión el futuro de la tecnológica, pero, de momento, no es un argumento suficiente para justificar una prolongación de la sangría en el parqué, según continúan los expertos.

Confianza en Google

Brent Thill, de Jefferies, admite que los resultados trimestrales dejaron "más preguntas que respuestas", pero no se resiste a señalar que la valoración actual de las acciones de Google "no es exigente". Brian Nowak, de Morgan Stanley, también señala "lagunas", aunque califica como "positivo el ecosistema de la compañía". Mark May, de Citi, directamente cree que "las perspectivas de crecimiento son excelentes". Andy Hargreaves, de Keybanc, incluso considera que los márgenes mejorarán en el próximo año, a pesar de la presión ejercida por el crecimiento imparable de Amazon.

Este contexto alimenta inevitablemente la tesis de la oportunidad de compra, sobre todo en un caso como el de Google, que ha subido un 500% en la última década y que alcanza una rentabilidad anualizada del 20% en este periodo. Un track record que es toda una garantía.

Hoy por hoy, el 90% de los analistas que siguen su cotización recomienda comprar sus acciones y, de media, fijan su precio objetivo en los 1.335 dólares, hasta donde cuentan con un potencial alcista de cerca del 12% tras borrar este martes prácticamente todo lo ganado en abril.

Puerta de entrada en los 1.175 dólares

Desde el punto de vista del análisis técnico, Carlos Almarza, experto de Ecotrader, explica que "el hueco bajista sufrido por Goolge se produjo desde su entorno de máximos históricos, por lo que tampoco nos sorprendió que encuentre freno, aunque sí la violencia con la que ha caído este martes, tras presentar resultados".

"Una corrección del 61,8% de Fibonacci de las últimas alzas nos llevaría al entorno de los 1.100 dólares, pero no nos sorprendería que ya apareciera interés comprador desde los 1.175/1.165 dólares, que incluso lo vemos como una oportunidad para que aquellos que no estén posicionados en Google se suban a su tendencia", señala Carlos Almarza, estratega del portal de estrategias de inversión de elEconomista.