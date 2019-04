Los resultados dejan frío el ataque a resistencias en EEUU

La anticipación de los resultados de la banca estadounidense impulsó las bolsas mundiales a finales de la semana pasada, pero la realidad ha hecho hoy que los principales índices europeos hayan borrado las ganancias de la sesión y se hayan quedado prácticamente planos en el momento en que Wall Street ha empezado a cotizar hacia las 15:30 de la tarde hora española. Los mayores indicadores de la bolsa estadounidense retroceden cerca de un 0,3% en las primeras horas de la sesión con respecto al viernes pasado.

Goldman Sachs y Citigroup son los grandes nombres del sector financiero que han presentado sus cuentas del primer trimestre de 2019 este lunes, y aunque han mejorado las previsiones lo cierto es que no han entusiasmado a la comunidad inversora.

Goldman se anota, a media sesión, su mayor caída diaria desde Navidad, con un retroceso de alrededor de un 3%, por la inquietud del mercado ante la "dependencia" que todavía muestra el banco de su negocio de inversión "a pesar de los esfuerzos para diversificar su actividad en la banca de consumo [como las tarjetas de crédito de Apple]", apuntan desde Bloomberg.

Tampoco ha convencido Citigroup, la entidad con la mejor recomendación de compra del consenso de mercado entre los bancos con mayor valor bursátil. Las pérdidas por préstamos han sido peor de lo esperado y no se ha alcanzado la cifra de ingresos netos por intereses que preveía el mercado.

Sin avances notables en las bolsas europeas durante la primera sesión de la semana, el Mib italiano se mantiene como el índice más rentable de 2019 entre los grandes del Viejo Continente. El Ibex termina en la zona de los 9.475,5 puntos, lo que supone unas ganancias anuales del 10,9%.

"Aún no descartamos más consolidación en las bolsas europeas antes de seguir avanzando", sostiene Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader. Sin embargo, esa consolidación no llegaría a mayores en el corto plazo si el selectivo español permanece por encima del rango de los 9.320-9.340 puntos, que en el caso del EuroStoxx 50 sería el nivel de los 3.410 enteros.

"Incluso una corrección del 50% del último tramo alcista desplegado desde los 3.280 puntos nos llevaría a los 3.365 puntos y sería visto como algo del todo normal, que no pondría en jaque la continuidad de las subidas en próximas semanas", advierte el experto.

Wall Street también está a la espera de atacar sus máximos históricos. De hecho, el S&P 500 está muy próximo, a una distancia de alrededor del 1,5% de los 2.940 puntos récord. Aún no han presentado todos los grandes bancos -el martes lo hará Bank of America- y en los días sucesivos será el turno de New York Mellon y SunTrust.

250 millones de usuarios

Es el número de suscripciones que podría alcanzar Netflix en 2024 si añadiese entre 20.000 y 25.000 cada año, según calcula la analista de Bloomberg Geetha Ranganathan. La firma de entretenimiento, que presenta hoy los resultados del primer trimestre de 2019, podría registrar un beneficio neto de casi 303 millones de euros, en torno a un 28% más que en el mismo periodo del año pasado e ingresar un 32% más en el trimestre.