La mitad de los fondos más vendidos este año están entre los más rentables

El dinero entra a cuenta gotas en los fondos este año, a pesar de las ganancias que deja el mercado, y cuando lo hace no siempre escoge los productos más rentables. En 2019, sí que cinco de los diez fondos más vendidos en España hasta marzo se colocan en el primer cuartil por rentabilidad de su categoría, según datos de Morningstar.

Los diez superventas tienen en común que pertenecen a gestoras de entidades financieras, que son las que dominan la industria de inversión colectiva (entre CaixaBank AM, BBVA AM, Santander AM, Bankia Fondos y Sabadell AM controlan casi el 60% del patrimonio que hay en fondos). Precisamente el más vendido a estas alturas de año pertenece a la más grande de estas entidades en cuanto a activos bajo gestión, CaixaBank.

Se trata de un fondo monetario, que son los que lideran las suscripciones netas este año. Se llama Caixabank Monetario Rendimiento, que, además de ser el que más dinero capta en 2019, es a su vez el tercer fondo más grande del mercado español por patrimonio, con casi 5.000 millones de euros -solo tiene por delante a Quality Inversión Moderada, de BBVA, que atesora más de 7.700 millones y Quality Inversión Conservadora, con más de 11.000). En lo que va de año acumula una rentabilidad del 0,11%, con datos hasta el 3 de abril, que ha sido suficiente para atraer hasta 850 millones de euros en solo tres meses. Con esa rentabilidad consigue colocarse en el primer cuartil de su categoría, que está formada por 64 productos en total.

También lo logran otros fondos de CaixaBank AM, como CaixaBank Destino 2022, un fondo de rentabilidad objetivo que ha captado casi 300 millones de euros en lo que va de año; Santander Renta Fija Flotante, un producto de renta fija a muy corto plazo, que acumula suscripciones netas por valor de 249 millones; y CaixaBank Selección Tendencias, un mixto flexible de carácter global que a pesar de su gran tamaño (gestiona más de 2.200 millones de euros), brinda un retorno superior al 18% este año. A este fondo han entrado 220 millones de euros, una cantidad similar a la que ha ido a parar a SPB RF Corto Plazo, que también invierte en bonos y se coloca en el primer cuartil por rentabilidad.

Las excepciones

Ahora bien, la elección del fondo por parte de los partícipes no siempre es acertada. Uno de los que más suscripciones netas reúne en este arranque de año es un producto de rentabilidad objetivo no garantizada lanzado por Santander AM a finales del año pasado. Se trata de Santander Cumbre 2024 4, a donde han entrado 538 millones de euros en solo tres meses. También sucede en el tercer fondo que más flujos de dinero registra este año: CaixaBank Renta Fija Flexible, cuya rentabilidad no le permite estar entre los primeros cuartiles y, sin embargo, ha captado 423 millones de euros en el primer trimestre.